Неужели и тут обогнали? - Литва признана самой бедной страной ЕС 0 395

Дата публикации: 27.04.2026
BNS
Согласно оценке среднего уровня бедности, основанной на времени, необходимом для зарабатывания 1 доллара США, Литва признана самой бедной страной Европейского союза (ЕС), сообщил в понедельник деловой портал Verslo zinios.

Ссылаясь на издание Luxembourg Times, портал отмечает, что по методике „средней бедности“, разработанной экономистом Оксфордского университета Оливье Стерком, в прошлом году для зарабатывания 1 доллара в наименее бедной стране ЕС – Люксембурге – требовалось работать почти 21 минуту, тогда как в Литве – 76,4 минуты.

По данным портала, в прошлом году Литва была в 3,6 раза беднее Люксембурга и примерно в 3 раза беднее Нидерландов (где для зарабатывания 1 доллара хватало 24 минут), Германии (26 минут), Бельгии (27 минут) и Кипра (30 минут). Между тем в Эстонии для этого требовалась 51 минута, а в Польше – почти 44 минуты. К сожалению данные по Латвии в статье не приводятся.

Как ранее сообщало агентство BNS, уровень риска бедности в Литве в 2025 году достиг 22,6 проц., что на 1,1 процентного пункта больше, чем в 2024 году. В прошлом году за чертой риска бедности проживало около 653 тыс. жителей страны.

#Литва #экономика #статистика #бедность
