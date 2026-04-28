Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что всегда хотел жить в Букингемском дворце, и пообещал обсудить этот вопрос с королем Великобритании Карлом III и его супругой.

Как выяснила газета Daily Mail, Трамп и британский монарх приходятся друг другу дальними родственниками.

Согласно исследованию, проведенному по заказу издания, у них есть общий предок — третий граф Леннокс, правнук короля Шотландии Якова II, живший в 1490–1526 годах.

Узнав об этом, Трамп отреагировал восторженно.

«Ух ты, это здорово! Я всегда мечтал жить в Букингемском дворце! Я поговорю об этом с королем и королевой через несколько минут!» — заявил американский лидер.