«Беззубым ртом грызут твердое печенье»: латвийский военный оценил наступление российских войск в Украине

Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Беззубым ртом грызут твердое печенье»: латвийский военный оценил наступление российских войск в Украине
ФОТО: Thought Co

Продвижение российских войск в Украине в этом году значительно медленнее, чем в прошлом, и на фронте сейчас не видно признаков резких изменений, заявил в передаче «900 секунд» на TV3 офицер штаба Земессардзе НВС, майор Янис Слайдиньш.

Слайдиньш подчеркнул в интервью TV3, что возможности России достичь поставленных целей ограничены, хотя противника нельзя недооценивать.

Характеризуя ситуацию на фронте, Слайдиньш сослался на статистику оккупированных территорий. Он отметил, что в начале этого года объем захваченных Россией территорий значительно меньше, чем в прошлом году, когда ежемесячно оккупировалось около 500 квадратных километров.

"Это показатели, которые нельзя оспорить", — сказал майор. Он сравнил атаки России с попыткой "беззубым ртом грызть твердое печенье", пояснив, что сейчас наступающие используют небольшие группы, дроны и так называемую "тактику тысячи порезов", пытаясь найти слабые места в обороне Украины.

По словам Слайдиньша, в ближайшее время нет оснований ожидать крупного российского наступления, так как ресурсы ограничены, а основные боевые действия сосредоточены на отдельных участках фронта.

В то же время Украина продолжает наносить удары по военным и экономическим объектам на территории России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам и складам. "Это существенно повлияло на экспорт нефти России", — подчеркнул он.

В свою очередь разговоры о мирных переговорах майор оценил скептически, назвав их "игрой в кошки-мышки" и добавив, что "боевые действия будут продолжаться и во время переговоров".

