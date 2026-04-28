Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил твердую уверенность, что избыточная зависимость европейских государств от ископаемого топлива превратила их в заложников геополитического хаоса. Он подчеркнул острую необходимость ускорить энергетический переход, чтобы избежать дальнейших потрясений. Об этом глава испанского правительства заявил на ежегодном мероприятии WindEurope в Мадриде, как передает издание Euractiv.

Видение будущего энергетики

В своем выступлении Санчес представил амбициозное видение Европы, где электроэнергия будет самой дешевой в мире, полностью производимой из возобновляемых источников. Он пообещал удвоить усилия Испании в направлении энергетической трансформации. Премьер-министр отметил, что отказ стран избавиться от зависимости от ископаемого топлива неизбежно делает их заложниками геополитических потрясений.

Он особо выделил, что текущий нефтяной кризис уже обошелся Европейскому союзу в дополнительные 22 миллиарда евро на импорт энергоносителей. При этом страны-члены продолжают игнорировать огромный потенциал энергии, которую они могли бы самостоятельно получать от ветра и солнца.

Цена промедления

Санчес привел конкретный пример, иллюстрирующий последствия такой зависимости: "Италия потребляла в два раза больше газа, чем Испания, в течение первого месяца войны. Разница в цене на электроэнергию между нашими двумя странами превысила 100 евро". Он решительно добавил: "Так что давайте будем честными: энергетическая трансформация – это не лозунг. Это билет в будущее".

На фоне этих заявлений, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен готовится представить стратегию ЕС. Она выступит на пленарном заседании Европейского парламента в среду, 29 апреля, с планом действий в ответ на кризис на Ближнем Востоке, уделяя особое внимание ценам на энергоносители и удобрения.