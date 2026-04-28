После сокрушительного поражения на выборах, бизнесмены и высокопоставленные чиновники, тесно связанные с премьером Венгрии Виктором Орбаном и его партией «Фидес», активно выводят свои активы за пределы страны. Новоизбранный премьер-министр Петер Мадьяр открыто обвиняет окружение Орбана в отчаянных попытках утаить нажитое богатство от грядущего правосудия.

После недавнего поражения на выборах, бизнесмены и чиновники, тесно связанные с премьером Венгрии Виктором Орбаном и его партией «Фидес», приступили к активному выводу своих активов за границу. Новоизбранный премьер-министр Петер Мадьяр открыто обвиняет соратников Орбана в стремлении укрыть нажитое состояние от возможного правосудия. Эту информацию подтверждает издание The Guardian, ссылаясь на свои источники.

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр подчеркнул, что эти действия являются попыткой заблаговременно обезопасить свои капиталы от потенциальных расследований, которые могут начаться после смены правительства. В своих социальных сетях Мадьяр прямо заявил: «Олигархи, связанные с Орбаном, переводят десятки миллиардов форинтов в ОАЭ, США, Уругвай и другие далекие страны».

Мадьяр обратился к генеральному прокурору, начальнику полиции и главе налоговой службы Венгрии с призывом «задержать преступников» и «не дать им сбежать» в государства, откуда их экстрадиция крайне маловероятна. По его данным, семья Леринца Месароша, который является одним из ближайших друзей Орбана, также может покинуть Венгрию.

Стоит отметить, что Леринц Месарош за время правления Орбана превратился в самого состоятельного человека в стране, во многом благодаря выгодным государственным контрактам. Мадьяр также утверждает, что некоторые семьи олигархов уже покинули Венгрию, забрав детей из учебных заведений и организовав специальную охрану для переезда.

«Мне также сообщили, что несколько семей олигархов уже покинули страну. По имеющимся данным, несколько влиятельных семей олигархов уже забрали своих детей из школ и готовят к отъезду доверенных лиц из числа сотрудников службы безопасности», — подчеркнул Мадьяр, цитируя полученную информацию.

Источники The Guardian сообщают, что частные самолеты, «предположительно груженные награбленным богатством тех, чье состояние увеличилось за 16 лет правления Орбана, регулярно вылетают из Вены». В то же время, другие влиятельные лица спешно инвестируют свои активы за пределами страны.

Параллельно с этим, высокопоставленные чиновники из окружения Орбана активно изучают варианты получения виз в США, надеясь найти работу в организациях, связанных с MAGA. «С тех пор как он пришел к власти в 2010 году, узкий круг соратников лидера и его партии „Фидес“ сколотил огромные состояния, отчасти благодаря расширению контроля над экономикой страны и контрактам на общественную инфраструктуру, финансируемым ЕС», — заключает The Guardian, описывая механизм обогащения.