Террорист Андерс Брейвик вновь официально сменил имя, теперь он известен как Ян Йохансен. Эта комбинация имени и фамилии является самой распространённой в Норвегии, что подтверждено национальным реестром.

Издание Aftenposten, ссылаясь на "Европейскую правду", сообщило об этом изменении. По данным норвежского статистического управления, к концу 2025 года 599 граждан носили имя Ян Йохансен.

Это не первый случай, когда Брейвик меняет свои личные данные. Ранее он был зарегистрирован под именами Фар Скалдигримм Раускьолдр аф Нортрик, а до этого – Фйотольф Хансен.

Его адвокат Ойстейн Сторрвик отказался комментировать как само изменение, так и мотивы, побудившие его клиента выбрать новое имя.

История преступлений и условия содержания

Андерс Брейвик навсегда вошел в историю как организатор и исполнитель одного из самых страшных терактов в Европе. 22 июля 2011 года он хладнокровно убил 77 человек во время нападений на острове Утойя и в Осло.

В августе 2012 года суд приговорил его к максимально возможному в Норвегии наказанию – не менее 21 года тюремного заключения. С тех пор он содержится в условиях строгой изоляции.

В прошлом году апелляционный суд Боргартинга, один из шести апелляционных судов Норвегии, отклонил иск террориста Брейвика. Он жаловался на предполагаемое нарушение его прав из-за условий содержания в тюрьме.

После первых жалоб Брейвика на условия его заключения, в камере произошли изменения: волнистых попугаев заменили на морских свинок, а стены украсили картинами с природными пейзажами.