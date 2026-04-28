В ночь на вторник украинские дроны вновь атаковали Туапсе на побережье Черного моря в России, сообщили местные власти и телеграм-каналы, пишет LETA со ссылкой на Ukraїnska Pravda.

Местные жители сообщали, что в течение двух часов слышали более десяти громких взрывов. Дроны летели со стороны моря на небольшой высоте, сообщает телеграм-канал "Shot". Канал также сообщил, что в одном из районов вспыхнул пожар.

Телеграм-канал "Astra" позже сообщил, что, судя по видео очевидцев, пожар возник на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе.

В последнее время Украина усилила атаки на нефтяную промышленность России, чтобы сократить доходы Москвы от экспорта нефти. В частности, Украина с помощью дронов неоднократно атаковала Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших подобных предприятий в России.

Военный штаб Краснодарского края России подтвердил информацию об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. В штабе указали, что пожар якобы вызван падающими обломками дрона.