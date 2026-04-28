Военные расходы России побили все рекорды

Дата публикации: 28.04.2026
Deutsche Welle
По подсчетам шведских аналитиков, в среднем на военные нужды в России уходит почти 22 млн долларов в час.

Военные расходы России достигли 190 млрд долларов - это рекорд со времен СССР, заявляет SIPRI. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, с 2024 года совокупные траты на армию увеличились на 5,9%, а относительно довоенного периода - на 96%. Советский союз, по данным SIPRI, тратил на оборону 218-245 млрд долларов ежегодно в 1987-1990 годы.

По подсчетам SIPRI, в среднем на военные нужды в России уходит почти 22 млн долларов в час. Впервые в современной истории страны на армию было потрачено 20% всех государственных расходов, заявляют эксперты.

Помимо этой части бюджета, военные расходы есть и в других разделах - в строительстве, образовании, социальной политике. В итоге общие военные траты - почти 16 трлн рублей. это около 38% федерального бюджета, посчитали в SIPRI.

По общему размеру военного бюджета Россия заняла третье место в мире после США (954 млрд долларов ) и Китая (336 млрд долларов), - сообщает Deutsche Welle.

