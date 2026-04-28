«Впереди нас ждет большая турбулентность. Она будет длиться 20-30 лет»

Таким мнением с RTVI поделился востоковед Андрей Ланьков. По его словам, теперь мир играет «по каким-то новым правилам».

«Мне лично эти правила не нравятся, я боюсь, что начинается очень рискованный период. Но у меня нет прогнозов. Мой главный прогноз — впереди нас ждет большая турбулентность. Она будет длиться 20-30 лет. <...> Будет что-то новое. И не факт, что хорошее», — отметил он.

Кроме того, по мнению эксперта, война, возможно, снова станет нормальным инструментом ведения политики.

Как сообщал bb.lv, 24 февраля, российского историка и специалист по вопросам Северной Кореи Андрея Ланькова задержали в Риге во время лекции. Его отвезли в гостинцу, дали собрать вещи и выдворили в Эстонию.