«Война снова станет нормальным инструментом ведения политики» - востоковед Ланьков

В мире
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Война снова станет нормальным инструментом ведения политики» - востоковед Ланьков
ФОТО: LETA

Эксперт: период нестабильности может длиться 20-30 лет!

«Впереди нас ждет большая турбулентность. Она будет длиться 20-30 лет»

Таким мнением с RTVI поделился востоковед Андрей Ланьков. По его словам, теперь мир играет «по каким-то новым правилам».

«Мне лично эти правила не нравятся, я боюсь, что начинается очень рискованный период. Но у меня нет прогнозов. Мой главный прогноз — впереди нас ждет большая турбулентность. Она будет длиться 20-30 лет. <...> Будет что-то новое. И не факт, что хорошее», — отметил он.

Кроме того, по мнению эксперта, война, возможно, снова станет нормальным инструментом ведения политики.

Как сообщал bb.lv, 24 февраля, российского историка и специалист по вопросам Северной Кореи Андрея Ланькова задержали в Риге во время лекции. Его отвезли в гостинцу, дали собрать вещи и выдворили в Эстонию.

#война #геополитика #мнение эксперта #политика
