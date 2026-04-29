ЕС хочет ужесточить условия выдачи кредита Киеву

В мире
Дата публикации: 29.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: ЕС хочет ужесточить условия выдачи кредита Киеву
ФОТО: Unsplash.com

Евросоюз раздумывает над тем, чтобы сделать введение в Украине непопулярного налога для бизнеса условием для получения ею части выплат из пакета макроэкономической помощи, узнало агентство Bloomberg.

Европейский Союз обдумывает возможность привязать предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро к более строгим условиям, сообщило в среду, 29 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, речь идет, в частности, о непопулярных изменениях в украинском налоговом законодательстве для бизнеса, которые Евросоюз может сделать условием для перечисления части выплат.

В частности, обсуждается мера, которая обяжет предприятия на льготном налоговом режиме с годовой выручкой свыше 4 млн гривен (в пересчете - немногим более 77500 евро) платить 20-процентный налог на добавленную стоимость. Эта мера считается политически чувствительной и затрагивает значительное число предпринимателей. По оценке министерства финансов Украины, такое изменение способно приносить бюджету более 40 млрд гривен в год.

Соответствующий план в настоящее время обсуждает Еврокомиссия, следует из публикации. Изменения могут повлиять на возможность Киева получить 8,4 млрд евро в рамках так называемой макроэкономической помощи, которая позволит Украине вести дальнейшую оборонительную борьбу против России, указывают авторы.

Проблема финансирования Украины

Рассчитанный на 2026-2027 годы кредит в размере 90 млрд евро для Украины, уже пятый год противостоящей полномасштабной военной агрессии РФ, был согласован еще в декабре 2025-го, был долгое время заблокирован уходящим правительством Венгрии. После парламентских выборов в этой стране лидер победившей оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр пообещал прекратить блокировку, добавив, что Будапешт сам не планирует участвовать в выделении денег. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 21 апреля сообщил, что Брюссель рассчитывает выплатить первый транш к концу мая - началу июня.

Предполагалось, что после выделения Украине 90 млрд евро проблема финансирования этой страны возникнет не ранее 2028 года, однако 24 апреля онлайн-издание The Wall Street Journal написало со ссылкой на дипломатические источники, что уже в 2027 году Киеву потребуются дополнительно 19 млрд евро для покрытия бюджетных потребностей. Тем самым Евросоюзу, возможно, придется столкнуться с трудностями дальнейшего финансирования Украины уже в текущем году.

#Украина #бюджет #финансирование #экономика #Евросоюз #Россия #политика
