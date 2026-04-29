США готовы выделить до $100 млн на восстановление саркофага ЧАЭС

Дата публикации: 29.04.2026
Соединенные Штаты готовы покрыть до 20% прогнозируемых расходов G7 на ремонт нового саркофага ЧАЭС, повреждённого в результате попадания российского беспилотника, согласно заявлению Госдепа от 29 апреля

Государственный департамент объявил, что США готовы выделить до 100 млн долларов на восстановление саркофага над ЧАЭС – в рамках совместных усилий Группы семи.

В заявлении отмечено, что после прошлогодних повреждений "в результате бессмысленной войны между Россией и Украиной" саркофаг, рассчитанный изначально на 100 лет, не обеспечивает должной защиты от потенциальной утечки радиации.

"В соответствии с последовательным лидерством США в вопросах ядерной безопасности и нераспространения ядерного оружия, в сотрудничестве с Конгрессом, США проактивно выражают готовность выделить 20%, или же 100 млн долларов, из прогнозируемых G7 расходов в объёме 500 млн долларов на восстановление арки… Призываем G7 и европейских партнёров последовать примеру и сделать значительные финансовые взносы", – говорится в заявлении Госдепа.

Вашингтон сигнализирует о готовности взять на себя значительную часть расходов и призывает союзников ускорить финансирование. Восстановление саркофага становится не только вопросом безопасности, но и тестом на координацию международных усилий в условиях продолжающегося конфликта, сообщает bb.lv.

