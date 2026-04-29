4 танкера для перевозки сжиженного природного газа сменили флаг на российский и направляются в Арктику, где хранится газ с проекта «Арктик СПГ-2».

Четыре газовоза, недавно сменившие флаг на российский, похоже, направляются в Мурманск, что может указывать на их причастность к усилиям по расширению экспорта с проектов, санкционированных США, пишет bb.lv со ссылкой на издание Bloomberg.

Суда — "Космос", "Луч", "Орион и Меркурий" — движутся на север в Атлантике, при этом один из них, согласно данным отслеживания перемещения судов, указывает на Мурманск на западе России. Этот порт расположен недалеко от плавучего газохранилища «Саам», где хранится экспорт с проекта «Арктик СПГ-2», находящегося под санкциями США.

Танкеры сменили флаги на российский по данным судовой базы Equasis, суда были приобретены в марте и апреле после смены владельца. Ранее они принадлежали компании Oman Ship Management Co. или ее дочерним предприятиям.

Эти суда обладают характерными чертами так называемого теневого флота: они старше типичных газовозов, все еще находящихся в эксплуатации, и недавно были переданы малоизвестным компаниям через непрозрачных посредников.

Согласно анализу данных, проведенному Bloomberg, по меньшей мере шестнадцать танкеров перевозили СПГ с российских объектов, находящихся под санкциями. Один из них был атакован в марте, и он не эксплуатируется. Согласно данным компании Equasis, в феврале суда "Космос" и "Луч" перешли в собственность гонконгской компании Mighty Ocean Shipping Ltd., а суда "Орион" и "Меркурий" — в собственность компании Celtic Maritime & Trading SA.

Перемещение танкеров сжиженного газа под российским флагом в сторону Арктики указывает на попытки Москвы адаптироваться к санкционному давлению и сохранить экспортные потоки СПГ. Использование судов с признаками «теневого флота» — смена владельцев, флагов и непрозрачная структура управления — свидетельствует о системном подходе к обходу ограничений.

В то же время такие схемы сопряжены с повышенными рисками — как с точки зрения безопасности перевозок, так и возможных инцидентов, которые уже фиксируются.

Таким образом, пишет bb.lv, несмотря на санкции, Россия продолжает искать альтернативные логистические решения, однако эффективность этих мер и их устойчивость в долгосрочной перспективе остаются под вопросом.