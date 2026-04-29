Трамп высмеял предложение Ирана о прекращении конфликта

Дата публикации: 29.04.2026
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал новое предложение Ирана о прекращении конфликта, заявив, что Тегерану "лучше поскорее поумнеть".

В публикации в социальной сети Truth Social Трамп отметил, что, по его мнению, Иран "не может навести порядок" и не способен договориться о ключевых вопросах, включая соглашение о неядерном сотрудничестве.

Американский лидер также заявил, что отвергает любые предложения, касающиеся обсуждения Ормузского пролива и прекращения боевых действий при одновременном переносе вопроса иранской ядерной программы.

В своем сообщении Трамп написал, что Иран "не умеет подписывать соглашения о неядерном сотрудничестве".

Публикация сопровождалась изображением, созданным с помощью искусственного интеллекта, на котором он держит оружие на фоне взрывов с надписью "Больше никаких хороших парней".

#Иран #США #Дональд Трамп #искусственный интеллект #социальные сети #политика
