ЕС предлагает Украине «интеграцию без членства» — новый компромисс Брюсселя 1 399

Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: ЕС предлагает Украине «интеграцию без членства» — новый компромисс Брюсселя

Евросоюз обсуждает новый пакет временных привилегий для Украины.

Европейский Союз разрабатывает пакет временных привилегий для Украины, который предусматривает более широкий доступ к европейскому рынку и институтам без немедленного полноценного членства, сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов, осведомленных о ходе обсуждений.

Новое предложение появилось после того, как лидеры ЕС отклонили идею Еврокомиссии о "ускоренном расширении", которое предусматривало вступление Украины до завершения ключевых реформ. Вместо этого в Брюсселе рассматривают модель "ускоренной поэтапной интеграции", которая должна дать Украине ощутимые преимущества уже сейчас, пока она продолжает выполнять необходимые для членства реформы.

"Страны-члены четко дали понять, что членство в краткосрочной перспективе будет очень трудно представить", – сказал один из источников.

"Но нам нужно позитивное предложение о том, как мы можем лучше двигаться вперед вместе до того времени", – добавил он.

К разработке нового предложения активно привлечены Германия и Франция, пишет Politico.

На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ускоренное членство Украины невозможным. В то же время он предложил предоставить Киеву право участия в заседаниях Европейского совета без права голоса и привлекать к отдельным форматам Европарламента.

Со своей стороны Литва предлагает предоставить Украине промежуточный статус "государства, присоединяющегося". Ранее такой статус получали страны, которые уже подписали договор о вступлении и ждали его ратификации.

В документе утверждается, что случай Украины "свидетельствует о том, что ее европейский путь достиг уровня устойчивости и направленности, который заслуживает подобного признания".

В то же время Украина настаивает на конкретной экономической помощи.

Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что Киев стремится к "поэтапному доступу к единому рынку ЕС, связанному с прогрессом в реформах, более глубокому участию в программах и институтах ЕС, а также быстрому заключению Соглашения об оценке соответствия и принятии промышленных товаров (ACAA)".

Европейские чиновники подчеркивают, что новый пакет привилегий ни в коем случае не заменит официальный процесс вступления.

ЕС ищет компромиссную модель, которая позволит поддержать Украину уже сейчас, не нарушая строгих правил расширения. Новый формат может стать важным промежуточным этапом — шагом к интеграции, но без быстрых политических решений о полном членстве, пишет bb.lv.

Светлана Зубова
