Проведение парада 9 мая в Москве без военной техники многое говорит о том, как складывается для РФ война с Украиной. Об этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на встрече лидеров стран "Северобалтийской восьмерки".

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в четверг, 30 апреля, выступила на пресс-конференции в рамках встречи министров иностранных дел стран "Северобалтийской восьмерки" (Nordic-Baltic 8, NB 8) на острове Сааремаа в Эстонии. Значительная часть ее речи была посвящена продолжающейся войне России против Украины.

По словам главы дипломатии ЕС в том числе благодаря поддержке NB 8 Украина смогла дать РФ отпор и "произвести революцию в современной войне". Россия теряет на поле боя "рекордное количество солдат", не достигая при этом своих военных целей, указала Каллас. "Впервые за много лет парад Победы в Москве пройдет без военной техники. Это многое говорит о том, как складывается война для РФ", - подчеркнула она.

"Кредитом Киеву в размере 90 млрд евро и 20-м пакетом санкций мы ясно дали понять: мы предоставим Украине все необходимое для того, чтобы она могла удержать свои позиции, пока Путин не поймет, что его война ни к чему не приведет", - заявила глава дипломатии Евросоюза.

Противостояние гибридным атакам и военное сдерживание РФ

Участники встречи NB 8 в Эстонии обсудили также долгосрочные угрозы, исходящие от России. По словам Каллас, гибридные атаки РФ достигли "невероятных масштабов". "Слишком часто Москва рассматривает гибридную войну как нечто бесплатное. Но нам нужно сделать больше, чтобы изменить этот подход: ужесточение санкций, привлечение к ответственности за военные преступления, международная изоляция и закрытие дверей для бывших российских комбатантов - вот основные элементы нашего ответа", - сказала она.

Глава дипломатии ЕС также указала на то, что Россия готовит свою армию к долгосрочной конфронтации с Западом. "Сдерживание работает, если оно убедительно, демонстрация слабости лишь провоцирует агрессию", - указала бывший премьер-министр Эстонии. Каллас призвала укреплять европейскую обороноспособность, а для этого резко увеличить расходы на оборону и нарастить военное производство в Европе. Она также призавала сделать НАТО "более европейской".

Что Каллас сказала о войне в Иране и ее последствиях

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам констатировала, что быстрого разрешения конфликта вокруг Ормузского пролива не предвидится. "Последствия этого негативны для всех. Мировая экономика переживает кризис. Россия получает новые доходы от повышения цен на нефть, а поставки американского оружия в страны Северной Европы и Балтии задерживаются", - сказала Кая Каллас.

Она напоминила, что министры иностранных дел стран ЕС уже договорились о расширении санкций против Ирана из-за того, что он препятствует мирному судоходству. Кроме того, по словам Каллас, военно-морские операции европейских стран "могут сыграть более значительную роль в восстановлении энергетических и торговых потоков". 17 апреля Париж и Лондон объявили о создании миссии в Ормузском проливе, Берлин выразил готовность присоединиться.

"Необходимо решить проблемы, связанные с ядерной и ракетной программами Тегерана, а также с его поддержкой террористических групп в регионе и за его пределами", - отметила также глава дипломатии ЕС, выступая на встрече NB 8.

В "Северо-балтийскую восьмерку" входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.