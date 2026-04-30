Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мэр Нью-Йорка призвал Карла III вернуть алмаз Кох-и-Нур Индии

Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
На третий день государственного визита монарха в США, мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани призвал короля Карла III вернуть алмаз Кох-и-Нур, вывезенный из Индии в XIX веке во времена Британской империи.

Перед участием в мероприятии в память о жертвах терактов 11 сентября в Нью-Йорке Мамдани ответил на вопрос о возможном разговоре с монархом. Он заявил, что в таком случае поднял бы тему возвращения исторической реликвии.

"Если бы мне пришлось поговорить с королем отдельно от этого вопроса, я бы, вероятно, призвал его вернуть алмаз Кох-и-Нур", — сказал Мамдани, добавив, что в первую очередь его внимание направлено на память о погибших.

Кох-и-Нур — один из самых известных драгоценных камней в мире, который сегодня хранится в британских королевских регалиях. Его происхождение и история владения остаются предметом международных споров.

Остается неизвестным, поднимал ли Мамдани этот вопрос непосредственно во время встречи с королем.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео