На третий день государственного визита монарха в США, мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани призвал короля Карла III вернуть алмаз Кох-и-Нур, вывезенный из Индии в XIX веке во времена Британской империи.

Перед участием в мероприятии в память о жертвах терактов 11 сентября в Нью-Йорке Мамдани ответил на вопрос о возможном разговоре с монархом. Он заявил, что в таком случае поднял бы тему возвращения исторической реликвии.

"Если бы мне пришлось поговорить с королем отдельно от этого вопроса, я бы, вероятно, призвал его вернуть алмаз Кох-и-Нур", — сказал Мамдани, добавив, что в первую очередь его внимание направлено на память о погибших.

Кох-и-Нур — один из самых известных драгоценных камней в мире, который сегодня хранится в британских королевских регалиях. Его происхождение и история владения остаются предметом международных споров.

Остается неизвестным, поднимал ли Мамдани этот вопрос непосредственно во время встречи с королем.