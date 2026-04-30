Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США могут сократить численность своих военных в Германии - Трамп

В мире
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: США могут сократить численность своих военных в Германии - Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что США рассматривают возможность сокращения численности своих военнослужащих в Германии, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP/DPA.

"США изучают и рассматривают возможное сокращение численности военных в Германии с намерением сделать это в ближайшее время", — написал Трамп на своей платформе социальных сетей "Truth Social".

Во вторник Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за критику удара США по Ирану.

Мерц "не знает, о чем говорит", — написал Трамп во вторник на платформе "Truth Social". Неудивительно, что "у Германии дела идут так плохо как в экономике, так и в других сферах!" — добавил он.

Мерц в среду в Берлине заявил, что его отношения с Трампом "остаются — по крайней мере, по моему мнению — такими же хорошими, как и всегда". "У нас по-прежнему есть конструктивные дискуссии друг с другом", — сказал Мерц.

В Европе на протяжении многих лет существовали десятки крупных американских военных баз. В Германии среди них — Европейское командование США (EUCOM) в Штутгарте и авиабаза Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

В прошлом году в Европе были размещены около 80 000 американских военнослужащих.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #социальные сети #критика #Фридрих Мерц #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео