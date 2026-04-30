Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что США рассматривают возможность сокращения численности своих военнослужащих в Германии, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP/DPA.

"США изучают и рассматривают возможное сокращение численности военных в Германии с намерением сделать это в ближайшее время", — написал Трамп на своей платформе социальных сетей "Truth Social".

Во вторник Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за критику удара США по Ирану.

Мерц "не знает, о чем говорит", — написал Трамп во вторник на платформе "Truth Social". Неудивительно, что "у Германии дела идут так плохо как в экономике, так и в других сферах!" — добавил он.

Мерц в среду в Берлине заявил, что его отношения с Трампом "остаются — по крайней мере, по моему мнению — такими же хорошими, как и всегда". "У нас по-прежнему есть конструктивные дискуссии друг с другом", — сказал Мерц.

В Европе на протяжении многих лет существовали десятки крупных американских военных баз. В Германии среди них — Европейское командование США (EUCOM) в Штутгарте и авиабаза Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

В прошлом году в Европе были размещены около 80 000 американских военнослужащих.