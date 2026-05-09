Соединенные Штаты вывезли из Венесуэлы запасы обогащенного урана, произведенного на исследовательском реакторе RV-1. По данным американских властей, материал уже доставлен в США для дальнейшей переработки.

Речь идет о 13,5 килограмма материала, произведенного на исследовательском реакторе RV-1 США вывезли запасы обогащенного урана из Венесуэлы. Речь идет о материале, произведенном на исследовательском реакторе RV-1.

По данным Национального управления по ядерной безопасности США, из реактора извлекли 13,5 килограмма урана. В мае спецсудно доставило материал в США. Там специалисты переработают материал для получения высококонцентрированного низкообогащенного урана для американских ядерных нужд.

Фото: NNSA.

"Безопасный вывоз всего обогащенного урана из Венесуэлы стал ещё одним сигналом миру о восстановлении и обновлении Венесуэлы, – заявил глава NNSA Брендон Уильямс. – Благодаря решительному руководству президента США Дональда Трампа, преданные своему делу команды на местах завершили за несколько месяцев то, что обычно занимало бы годы".

Как пояснили в NASA, реактор RV-1 на протяжении десятилетий поддерживал физические и ядерные исследования. После завершения работы в 1991 году на нем скопился уран, обогащенный выше критического порога в 20%.

В Вашингтоне назвали операцию важным шагом в сфере ядерной безопасности и заявили, что вывоз урана стал символом «обновления Венесуэлы», пишет bb.lv. Теперь материал переработают для использования в американских ядерных программах.