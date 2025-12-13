Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Европа

Изображение к статье: «ЕК систематически насилует европейское право» - Орбан о замораживании российских активов
В мире

«ЕК систематически насилует европейское право» - Орбан о замораживании российских активов

0
Изображение к статье: Эстонцы видят основы экономического успеха иначе, чем латыши и литовцы
В мире

Эстонцы видят основы экономического успеха иначе, чем латыши и литовцы

0
Изображение к статье: Италия поддержала Бельгию по вопросу об активах РФ
В мире

Италия поддержала Бельгию по вопросу об активах РФ

0
Изображение к статье: В Польшу по тоннелю из Беларуси проникли более 180 нелегалов
В мире

В Польшу по тоннелю из Беларуси проникли более 180 нелегалов

1
Изображение к статье: Лукашенко освободил более сотни политзаключенных в Беларуси
В мире

Лукашенко освободил более сотни политзаключенных в Беларуси

1
Изображение к статье: Страна ЕС призвала восстановить отношения с Россией
В мире

Страна ЕС призвала восстановить отношения с Россией

0
Изображение к статье: ЕС вводит сбор в 3 евро на дешёвые посылки из-за рубежа, в основном из Китая
В мире

ЕС вводит сбор в 3 евро на дешёвые посылки из-за рубежа, в основном из Китая

2
Изображение к статье: Новый премьер Чехии отказался вкладывать деньги в Украину
В мире

Новый премьер Чехии отказался вкладывать деньги в Украину

0
Изображение к статье: Латвия может быть замешана в еще одном коррупционном скандале на Украине
В мире

Латвия может быть замешана в еще одном коррупционном скандале на Украине

5
Изображение к статье: скриншот
В мире

В Европе призвали избежать войны с Россией

1
Изображение к статье: Экономист Раудсепп решил наладить горожанам уют. Иконка видео
В мире

Таллином совместно управляют националисты и центристы

1
Изображение к статье: Акция протеста французских секс-работниц против законопроекта о криминализации клиентов. Иконка видео
В мире

«Национальное объединение» готово вернуть французам публичные дома

0
Изображение к статье: Литовские воины будут щедро насыпать врагу из новеньких пушечек. Иконка видео
В мире

Литва подписала с Францией договор о покупке гаубиц стоимостью 252 000 000 евро

1
Изображение к статье: Хельсинки украшен монументом маршалу Маннергейму, сражавшемуся с большевиками 3 раза. Иконка видео
В мире

Шведский ученый: Россия искажает историю Финляндии, преследуя зловещую цель

0
Изображение к статье: Совет Евросоюза запретил отдавать замороженные активы России
В мире

Совет Евросоюза запретил отдавать замороженные активы России

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 54 55

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео