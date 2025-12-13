«ЕК систематически насилует европейское право» - Орбан о замораживании российских активов
Эстонцы видят основы экономического успеха иначе, чем латыши и литовцы
Италия поддержала Бельгию по вопросу об активах РФ
В Польшу по тоннелю из Беларуси проникли более 180 нелегалов
Лукашенко освободил более сотни политзаключенных в Беларуси
Страна ЕС призвала восстановить отношения с Россией
ЕС вводит сбор в 3 евро на дешёвые посылки из-за рубежа, в основном из Китая
Новый премьер Чехии отказался вкладывать деньги в Украину
Латвия может быть замешана в еще одном коррупционном скандале на Украине
В Европе призвали избежать войны с Россией
Таллином совместно управляют националисты и центристы
«Национальное объединение» готово вернуть французам публичные дома
Литва подписала с Францией договор о покупке гаубиц стоимостью 252 000 000 евро
Шведский ученый: Россия искажает историю Финляндии, преследуя зловещую цель
Совет Евросоюза запретил отдавать замороженные активы России
