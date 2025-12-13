NEPLP нашел еще 12 российских сайтов с пропагандой и закрыл к ним доступ из Латвии
Почему Рига должна воспринимать инфлюенсеров всерьёз
В Австралии вступил в силу запрет на использование социальных сетей детьми
Европа расследует, как Google использует данные для нужд ИИ
Катастрофа для поколения геймеров: Roblox внезапно отключили в России
«Meta» начинает блокировать детские аккаунты в соцсетях
Запрет социальных сетей для детей в Австралии сделает их «менее защищёнными» - YouTube
Как искусственный интеллект уничтожает интернет: расследование ученых
Регламент Совета ЕС открывает двери для слежки за частной перепиской
Дуров заявил о запуске децентрализованной сети ИИ-вычислений
В России обещают ответить заносчивому Маску с его Starlink`ом
В Австралии обжалуют в суде запрет на соцсети для детей
Обломись: скроллинг в TikTok может вызвать «гниение мозга»
Время скидок — лакомое для мошенников: эксперты призывают быть осторожными при покупках в интернете
В Рижском замке состоится форум, посвященный влиянию ИИ
