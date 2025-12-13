Культура &

Украинцам хотят запретить слушать российских исполнителей
Музей Ротко в Даугавпилсе открыл завершающий сезон выставок
«Убежище для единорога»: текстильные работы Георга Баркана
В январе открывает выставка Ояра Аболса в Латвийском национальном художественном музее
Всем смотреть: 7 сериалов декабря, которые нельзя пропустить
В Саласпилсе открылся благотворительный рождественский сенсорный сад «Лес чудес»
Квентин Тарантино назвал двадцатку лучших фильмов XXI века — в список вошёл «Чёрный ястреб»
Рождественский вечер фортепианных виртуозов в Домском соборе
В Лиепайском концертном зале «Lielais dzintars» создается новое общественно доступное пространство
У бывшего кинотеатра «Спартак» снова новое название; в его реконструкцию вложили сотни тысяч евро
В Риге начинаются мероприятия Третьего адвента
TikTok подвел музыкальные итоги года: самые популярные звезды и песни
Латвийский Национальный музей природы откроет новую экспозицию «Скелетариум»
Евровидениe: Нидерланды, Испания, Ирландия и Словения объявили бойкот из-за допуска Израиля
ЮНЕСКО призывает обеспечить равные возможности для всех языков в цифровой среде. А для русского?
