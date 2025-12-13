Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Культура &

Изображение к статье: Украинцам хотят запретить слушать российских исполнителей
В мире

Украинцам хотят запретить слушать российских исполнителей

0
Изображение к статье: Фото: www.visitdaugavpils.lv
Культура &

Музей Ротко в Даугавпилсе открыл завершающий сезон выставок

0
Изображение к статье: «Убежище для единорога»: текстильные работы Георга Баркана
Культура &

«Убежище для единорога»: текстильные работы Георга Баркана

0
Изображение к статье: Фото: предоставлены Латвийским национальным художественным музеем
Культура &

В январе открывает выставка Ояра Аболса в Латвийском национальном художественном музее

0
Изображение к статье: Всем смотреть: 7 сериалов декабря, которые нельзя пропустить
Культура &

Всем смотреть: 7 сериалов декабря, которые нельзя пропустить

0
Изображение к статье: Фото: nometnemellene.lv
Культура &

В Саласпилсе открылся благотворительный рождественский сенсорный сад «Лес чудес»

0
Изображение к статье: Квентин Тарантино назвал двадцатку лучших фильмов XXI века — в список вошёл «Чёрный ястреб»
Культура &

Квентин Тарантино назвал двадцатку лучших фильмов XXI века — в список вошёл «Чёрный ястреб»

0
Изображение к статье: Рождественский вечер фортепианных виртуозов в Домском соборе
Культура &

Рождественский вечер фортепианных виртуозов в Домском соборе

0
Изображение к статье: В Лиепайском концертном зале «Lielais dzintars» создается новое общественно доступное пространство
Культура &

В Лиепайском концертном зале «Lielais dzintars» создается новое общественно доступное пространство

0
Изображение к статье: У бывшего кинотеатра «Спартак» снова новое название; в его реконструкцию вложили сотни тысяч евро
Наша Латвия

У бывшего кинотеатра «Спартак» снова новое название; в его реконструкцию вложили сотни тысяч евро

2
Изображение к статье: В Риге начинаются мероприятия Третьего адвента
Наша Латвия

В Риге начинаются мероприятия Третьего адвента

0
Изображение к статье: TikTok подвел музыкальные итоги года: самые популярные звезды и песни
Lifenews

TikTok подвел музыкальные итоги года: самые популярные звезды и песни

0
Изображение к статье: Латвийский Национальный музей природы откроет новую экспозицию «Скелетариум»
Культура &

Латвийский Национальный музей природы откроет новую экспозицию «Скелетариум»

0
Изображение к статье: Евровидениe: Нидерланды, Испания, Ирландия и Словения объявили бойкот из-за допуска Израиля
Культура &

Евровидениe: Нидерланды, Испания, Ирландия и Словения объявили бойкот из-за допуска Израиля

0
Изображение к статье: ЮНЕСКО призывает обеспечить равные возможности для всех языков в цифровой среде. А для русского?
В мире

ЮНЕСКО призывает обеспечить равные возможности для всех языков в цифровой среде. А для русского?

3
1 2 3 4 5 6

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео