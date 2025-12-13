Недвижимость

В RNP пояснили, зачем надо продавать компанию
В Риге зафиксирован крупнейший рост цен на серийные квартиры
Сейму придётся переписать закон: 4% за аренду земли признаны незаконными
«Мы туда попасть не можем!» Владельцы земли вынуждены бороться с нелегальным строительством
Госконтроль раскритиковал работу министерств: даже мотивированные жители откладывают реновацию домов
Эстония может лишиться одного из паромов Tallink и 300 рабочих мест
Уезжают из Риги: спрос на жильё в регионах стремительно растёт
Новостройка из пенопласта? Латвийцев шокировал снос построенного всего несколько лет назад дома
Названа самая дорогая торговая улица мира
Жилищная программа по-латвийски: каждый семье по квартире не дадут, но чем могут – помогут
Как раньше: в Риге решили раздавать, а не продавать квартиры. На всех, правда, не хватит
В Риге растет разрыв между богатыми районами и «гетто» для бедных
Советские квартиры в Риге вдруг подорожали на тысячу евро
Общества совладельцев квартир получат право брать кредиты на обновление жилых домов
Юрмала продаст пять земельных участков: хочет выручить больше миллиона евро
Copyright | ©2025 All rights reserved |
Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для
восстановления пароля.
Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства
больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой
момент.
Твоя поддержка необходима для поддержания работы нашего ресурса.
Каждый просмотр рекламы помогает нам писать свежие новости и держать вас в курсе событий.