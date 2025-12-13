Недвижимость

Baltijas balss logotype
Изображение к статье: В RNP пояснили, зачем надо продавать компанию
Бизнес

В RNP пояснили, зачем надо продавать компанию

4
Изображение к статье: В Риге зафиксирован крупнейший рост цен на серийные квартиры
Наша Латвия

В Риге зафиксирован крупнейший рост цен на серийные квартиры

0
Изображение к статье: Сейму придётся переписать закон: 4% за аренду земли признаны незаконными
Политика

Сейму придётся переписать закон: 4% за аренду земли признаны незаконными

3
Изображение к статье: «Мы туда попасть не можем!» Владельцы земли вынуждены бороться с нелегальным строительством
Наша Латвия

«Мы туда попасть не можем!» Владельцы земли вынуждены бороться с нелегальным строительством

2
Изображение к статье: Госконтроль раскритиковал работу министерств: даже мотивированные жители откладывают реновацию домов
Политика

Госконтроль раскритиковал работу министерств: даже мотивированные жители откладывают реновацию домов

3
Изображение к статье: Эстония может лишиться одного из паромов Tallink и 300 рабочих мест
Бизнес

Эстония может лишиться одного из паромов Tallink и 300 рабочих мест

1
Изображение к статье: Уезжают из Риги: спрос на жильё в регионах стремительно растёт
Бизнес

Уезжают из Риги: спрос на жильё в регионах стремительно растёт

0
Изображение к статье: Новостройка из пенопласта? Латвийцев шокировал снос построенного всего несколько лет назад дома
Наша Латвия

Новостройка из пенопласта? Латвийцев шокировал снос построенного всего несколько лет назад дома

5
Изображение к статье: Названа самая дорогая торговая улица мира
Бизнес

Названа самая дорогая торговая улица мира

2
Изображение к статье: Уютный низко-арендный квартал Валмиеры. Эксклюзив!
Бизнес

Жилищная программа по-латвийски: каждый семье по квартире не дадут, но чем могут – помогут

0
Изображение к статье: Как раньше: в Риге решили раздавать, а не продавать квартиры. На всех, правда, не хватит Эксклюзив!
Бизнес

Как раньше: в Риге решили раздавать, а не продавать квартиры. На всех, правда, не хватит

1
Изображение к статье: В Риге растет разрыв между богатыми районами и «гетто» для бедных
Бизнес

В Риге растет разрыв между богатыми районами и «гетто» для бедных

2
Изображение к статье: Советские квартиры в Риге вдруг подорожали на тысячу евро
Бизнес

Советские квартиры в Риге вдруг подорожали на тысячу евро

0
Изображение к статье: Общества совладельцев квартир получат право брать кредиты на обновление жилых домов
Наша Латвия

Общества совладельцев квартир получат право брать кредиты на обновление жилых домов

2
Изображение к статье: Юрмала продаст пять земельных участков: хочет выручить больше миллиона евро
Наша Латвия

Юрмала продаст пять земельных участков: хочет выручить больше миллиона евро

0
