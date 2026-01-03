Прокурор подал кассационную жалобу на решение Административного апелляционного суда от 12 ноября, согласно которому рядный дом в Марупе у места спила векового дуба не подлежит сносу, а строительному управлению Марупского края предписано принять решение о включении новых проектных условий, сообщает LETA со ссылкой на прокуратуру.

Кассационная жалоба Генеральной прокуратуры подана в Административный департамент Сената в деле, касающемся незаконно выданных разрешений на строительство зданий в охранной зоне векового дерева. Суд принял кассационную жалобу прокурора к рассмотрению.

Как указали в прокуратуре, решение апелляционного суда было обжаловано в кассационном порядке из-за ошибочного применения принципа соразмерности и противоречий в самом решении. Кроме того, в жалобе обращается внимание на то, что нельзя извлекать выгоду из противоправных действий.

Как уже сообщалось, 12 ноября 2025 года Административный апелляционный суд постановил, что рядный дом у спиленного дуба не подлежит сносу, и обязал строительное управление Марупского края включить в ранее выданные ООО Zeninvest разрешения на строительство новые проектные условия. Среди них — получение заключения энтомолога о сохранении популяции охраняемых блестящих муравьёв и корректировка условий, связанных с сохранением пня и ствола векового дерева в застроенной территории.

Ранее суд первой инстанции отменил выданное разрешение на строительство и признал строительство рядного дома самовольным. Суд указал, что стройку вообще не следовало начинать, а здание возведено слишком близко к стволу дерева. Было предписано восстановить прежнее состояние земельного участка.

Более чем столетний дуб в Марупе был незаконно спилен в 2022 году. По неофициальной информации, дерево срубили, поскольку оно мешало строительству рядных домов в рамках проекта "Dižozolu nami" ("Дома у дубов").

Первоначально полиция начала уголовный процесс по факту самовольной вырубки деревьев, но затем переквалифицировала его по статье Уголовного закона о разрушении или повреждении особо охраняемой природной территории, если это нанесло значительный ущерб. Расследование ведёт Управление по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции.

Соучредитель и член правления ООО Zeninvest Оскар Калниньш после спила дуба в комментарии агентству LETA отрицал свою причастность к преступлению и утверждал, что с апреля 2022 года, когда разрешение на строительство было аннулировано, строительные работы не проводились. Согласно данным firmas.lv, Калниньшу и Егору Гулбису принадлежит по 50% капитала Zeninvest.

В Административном апелляционном суде также находится жалоба Zeninvest на решение суда первой инстанции, которым отказано в разрешении убрать пень с территории у спиленного дуба в Марупе и ликвидировать статус особо охраняемой природной территории. Пень запрещено было убирать по решению Управления охраны природы. Сейчас дело находится в Верховном суде.

Административный районный суд ранее отметил, что каждое растущее вековое дерево в той или иной мере обладает всеми четырьмя ценностями, предусмотренными для охраны как природного памятника — экологической, культурно-исторической, эстетической и научной. Хотя потеря жизнеспособности дерева безусловно влияет на его охраняемую ценность, это должно оцениваться индивидуально с учётом конкретных обстоятельств. В рассматриваемом случае в дереве были выявлены среды обитания особо охраняемых видов, что послужило основанием для запрета перемещения ствола срубленного дерева.