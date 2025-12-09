В Латвии насчитывается более 39 500 многоквартирных жилых домов, и реновация необходима как минимум 26 600 из них. Однако на данный момент отреставрировано лишь около 4% таких домов, и ответственные министерства не использовали все возможности для улучшения доступности финансирования реновации. К такому выводу пришла Государственная контрольная служба в промежуточном отчёте ревизии, сообщает ЛЕТА.

Госконтроль оценивал, способствуют ли существующие механизмы поддержки повышению энергоэффективности многоквартирных домов. Промежуточный отчёт был составлен в рамках эффективности ревизии "Обеспечивают ли инвестиции в теплоснабжение и повышение энергоэффективности зданий устойчивое и экономически обоснованное теплоснабжение?".

По оценкам, жители квартир ежегодно платят за теплоэнергию 360–390 миллионов евро, а при текущих тарифах за 20 лет эти расходы превысят 10 миллиардов евро. Госконтроль подчёркивает, что своевременная реновация зданий позволила бы существенно сократить эти расходы, одновременно улучшив качество жизни и увеличив стоимость жилья. Однако ревизия показывает, что из-за стремительного роста затрат на реновацию и нехватки финансирования даже мотивированные жители вынуждены откладывать решение о реновации, сталкиваясь с непредсказуемыми затратами и недостаточной поддержкой.

Член совета Госконтроля Мартиньш Аболиньш указывает, что более половины многоквартирных домов в Латвии построены 40–50 лет назад и в них не были произведены необходимые инвестиции в обновление.

"В результате состояние зданий постепенно ухудшается, а высокий уровень энергопотребления приводит к чрезмерно высоким счетам за отопление", – говорит он.

Он подчёркивает, что реновация — это не просто обновлённый фасад, а необходимое условие, чтобы жильё было качественным, энергоэффективным и экономичным в содержании.

"Чем дольше откладывается решение о реновации, тем дороже она обходится. Однако сегодня в Латвии отремонтировано только около 4% жилья, что ясно показывает: необходимо искать решения, чтобы сделать реновацию проще и доступнее", — отмечает Аболиньш.

Тем не менее, интерес жителей к утеплению растёт. Например, в этом году финансирование по программе реновации от финансового института развития "Altum" было полностью зарезервировано менее чем за полтора месяца. Это свидетельствует о готовности людей действовать при наличии финансовой поддержки, считает Аболиньш.

Одновременно Госконтроль в ревизии констатирует, что Министерство экономики и Министерство климата и энергетики не использовали все возможные инструменты для расширения доступности финансирования реновации.

Выяснилось, что осведомлённость владельцев квартир по-прежнему недостаточна и часто становится серьёзным препятствием для начала реновации. Согласно опросу, проведённому Госконтролем, лишь 39,5% владельцев знают о возможностях повышения энергоэффективности или полной реновации зданий, а 29,8% — частично информированы.

Только 8% опрошенных знают хотя бы примерную стоимость реновации. По мнению Госконтроля, это означает, что часто для принятия решения просто не хватает базовой информации. Это отражается и в динамике процессов: в 44,4% случаев собрание собственников, где должно быть принято решение о реновации, приходится проводить три и более раз, и проекты часто застревают ещё до начала технических работ.

Кроме того, как отмечает Госконтроль, значительная часть жителей вообще не получает целевой информации о возможностях реновации — 57,8% респондентов указали, что им никогда не предлагали участие в обновлении здания. Основными препятствиями для принятия решения о реновации названы: опасения по поводу стоимости (30,2%), качества строительных работ (22,7%) и сложность процедур (15,6%).

Профессиональная помощь по управлению проектом сейчас доступна только после получения кредита, хотя самые сложные задачи — подготовка документов, сбор технической информации и убеждение жильцов — должны выполняться ещё до этого. Госконтроль выявил, что на этом этапе владельцы жилья часто остаются без поддержки, и это одна из главных причин задержек и удорожания проектов.

Установлено также, что объём обязанностей, возложенных на общества владельцев квартир (которые часто работают на добровольной основе и без профессиональной подготовки), непропорционален и превышает их возможности. Согласно опросу, из-за плохо подготовленных документов некоторым обществам пришлось заново разрабатывать проект, что вызвало существенные задержки и удорожание.

Госконтроль подчёркивает: стремительно растущие за последние годы строительные расходы — одна из главных преград на пути к обновлению зданий, поскольку они значительно снижают экономическую отдачу от реновации для жителей. С 2017 года относимые к проекту затраты на квадратный метр выросли на 127%, тогда как общие строительные расходы — на 52%. Это означает, что рост затрат на реновацию вдвое превышает инфляцию в строительной отрасли. Из-за этого в 54% реализованных проектов годовая экономия на теплоэнергии не покрывает ежемесячный кредитный платёж, который может превышать два евро за квадратный метр.

Также Госконтроль считает, что отдача от инвестиций в повышение энергоэффективности стала недостаточной для уверенности жителей в финансовой выгоде — особенно при средней стоимости проекта в 880 000 евро на один многоквартирный дом.

Опрос показывает, что рост стоимости недвижимости после реновации не является ключевым мотивирующим фактором для большинства владельцев: лишь около трети считают его важным. Значительная часть либо не ощущает повышения стоимости, либо этим не интересовалась, а почти 29% вообще не считают этот аспект значимым, поскольку не планируют продавать или сдавать в аренду жильё.

Госконтроль констатировал, что в Латвии не используются все возможности для обеспечения более доступного финансирования реновации. Министерство экономики до сих пор не применило инструменты, позволяющие привлечь более выгодные кредиты или снизить процентные ставки, хотя это существенно повысило бы экономическую отдачу проектов. Предлагаемая "Altum" фиксированная ставка — 3,9% — выше, чем в Эстонии и Литве. Её снижение увеличило бы число проектов, в которых экономия на отоплении превышает ежемесячный платёж по кредиту на реновацию, убеждён Госконтроль.

Кроме того, в Латвии не хватает целевых механизмов поддержки для домохозяйств с низким доходом: 18,7% жителей уже считают расходы на жильё "очень обременительными", 6,7% не могут обеспечить достаточное отопление, а 42% не готовы платить за реновацию более 0,5 евро за м². В таких условиях социально уязвимые группы не могут участвовать в реновационных проектах, что усиливает социальную напряжённость и увеличивает нагрузку на муниципальные пособия, отмечает Госконтроль. Без более выгодных условий финансирования и чётко определённой поддержки для этих групп темпы реновации в Латвии останутся недостаточными и неравномерными.

Аболиньш подчёркивает: чтобы жители могли принимать информированные решения об обновлении своих домов, необходима ясная и легко доступная информация о затратах и результатах уже реализованных проектов. "Сейчас такой информации нет — данные разрознены и непригодны без глубокой аналитики. Это ограничивает как качество планирования, так и возможность сравнивать цены, оценивать риски и понять реальные затраты на реновацию", — говорит он.

Ранее сообщалось, что сегодня в 10:00 Госконтроль организует экспертную дискуссию по вызовам и возможностям процесса утепления жилья.

Учреждение отмечает, что жилой фонд в Латвии стареет, и долгое время его реновация была недостаточной. Однако по-прежнему существуют препятствия, которые тормозят обновление многоквартирных домов и реализацию мер по энергоэффективности. Экспертная дискуссия будет организована с целью улучшения ситуации и поиска конкретных решений.