Полиция задержала двоих за кражу телекоммуникационного кабеля в Кенгарагсе
Глава CSDD: даже конфискации не останавливают пьяных водителей
Полицейский генерал Рукс вспомнил про обманутых русских бабушек и разрешил говорить по-русски
А что случилось? Госполиции хотят разрешить вести разъяснительную работу на русском
Странно: жителям Латвии запретили выкладывать в интернет фото Ринкевича и Силини?
Хотел как лучше: в свободное от работы время латвийский полицейский применил насилие к честному человеку
На фоне бездейстия властей наркомафия Марселя разбушевалась
Ночью с помощью дрона в Риге нашли замерзающего человека
Более 200 км/час: одинокий «BMW» из Риги примчался к штрафу в 1500 евро
Интересное хобби: на Тейке задержан мужчина, сжегший скамейку
Больше 19 тысяч мигрантов депортируют из России после операции «Нелегал-2025»
За неделю жители Латвии отдали преступникам полмиллиона евро
Стравливают в Латвии русских и украинцев – спецслужбы ЛР раскрыли замыслы спецслужб РФ
Как в кино: в Латвии арестованы наемники, готовившие похищение албанского мафиози
Антикорупционное бюро Украины поймало прокурорскую семью на недвижимости в 550 000 USD
