Собраны подписи под предложением за нелояльность - выдворять из страны
Выдворить нельзя оставить: нелояльных Латвии хотят сделать «посылкой без адресата»
Сейм отклонил поправки партии оппозиции о ревизии помощи Украине
Латвия обязуется усилить борьбу с экологическими преступлениями
Инициатива, призывающая высылать нелояльных из Латвии, передана комиссии
Не умереть в очереди к врачу: как электронная система поможет увеличить доступность медуслуг за госсчет
Премьер-министр: границы коалиционного договора тестируются
Премьер заверила, что у коалиции сейчас большинство голосов
Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия
Пять бюджетных истин: что ждать латвийцам в году грядущем?
Теперь можно и помириться? Возможно, правящие передумали рушить нынешнее правительство
«Мы все вместе в сильнейшем альянсе мира»: глава МИД Латвии отчиталась перед парламентариями
В Сейме Латвии обсудили лишение гражданства и высылку нелояльных: что решили?
Сейм выделил 150 000 евро на платформу для сбора подписей Manabalss.lv
«Это не по-человечески и неразумно»: как в Сейме делили налоги по языковому принципу
