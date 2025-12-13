Baltijas balss logotype
Сейм

Изображение к статье: Собраны подписи под предложением за нелояльность - выдворять из страны
Политика

Собраны подписи под предложением за нелояльность - выдворять из страны

19
Изображение к статье: Выдворить нельзя оставить: нелояльных Латвии хотят сделать «посылкой без адресата» Эксклюзив!
Политика

Выдворить нельзя оставить: нелояльных Латвии хотят сделать «посылкой без адресата»

10
Изображение к статье: Сейм отклонил поправки партии оппозиции о ревизии помощи Украине
Политика

Сейм отклонил поправки партии оппозиции о ревизии помощи Украине

2
Изображение к статье: Латвия обязуется усилить борьбу с экологическими преступлениями
Политика

Латвия обязуется усилить борьбу с экологическими преступлениями

2
Изображение к статье: Инициатива, призывающая высылать нелояльных из Латвии, передана комиссии
Политика

Инициатива, призывающая высылать нелояльных из Латвии, передана комиссии

0
Изображение к статье: Не умереть в очереди к врачу: как электронная система поможет увеличить доступность медуслуг за госсчет Эксклюзив!
Политика

Не умереть в очереди к врачу: как электронная система поможет увеличить доступность медуслуг за госсчет

0
Изображение к статье: Премьер-министр: границы коалиционного договора тестируются
Политика

Премьер-министр: границы коалиционного договора тестируются

1
Изображение к статье: Премьер заверила, что у коалиции сейчас большинство голосов
Политика

Премьер заверила, что у коалиции сейчас большинство голосов

1
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика

Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия

2
Изображение к статье: Пять бюджетных истин: что ждать латвийцам в году грядущем? Эксклюзив!
Политика

Пять бюджетных истин: что ждать латвийцам в году грядущем?

2
Изображение к статье: Теперь можно и помириться? Возможно, правящие передумали рушить нынешнее правительство Эксклюзив!
Политика

Теперь можно и помириться? Возможно, правящие передумали рушить нынешнее правительство

0
Изображение к статье: Байба Браже – частый гость Сейма. Эксклюзив!
Политика

«Мы все вместе в сильнейшем альянсе мира»: глава МИД Латвии отчиталась перед парламентариями

4
Изображение к статье: В Сейме Латвии обсудили лишение гражданства и высылку нелояльных: что решили? Эксклюзив!
Политика

В Сейме Латвии обсудили лишение гражданства и высылку нелояльных: что решили?

27
Изображение к статье: Сейм выделил 150 000 евро на платформу для сбора подписей Manabalss.lv
Политика

Сейм выделил 150 000 евро на платформу для сбора подписей Manabalss.lv

4
Изображение к статье: «Это не по-человечески и неразумно»: как в Сейме делили налоги по языковому принципу Эксклюзив!
Политика

«Это не по-человечески и неразумно»: как в Сейме делили налоги по языковому принципу

8
