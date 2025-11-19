Baltijas balss logotype
Собраны подписи под предложением за нелояльность - выдворять из страны 19 5400

Политика
Дата публикации: 19.11.2025
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Собраны подписи под предложением за нелояльность - выдворять из страны

Инициатива о лишении гражданства и выдворении нелояльных Латвии собрала 10 тысяч подписей на портале Manabalss.lv. Сегодня она оказалась на рассмотрении Сейма, сообщает передача LSM+ «Сегодня вечером». Авторы этой идеи прийти в парламент не пожелали.

В комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям сегодня рассматривали общественную инициативу — за выдворение из Латвии нелояльных лиц и отнятия у них гражданства. На портале Manabalss lv она собрала необходимые 10 тысяч подписей. Как авторы инициативы на портале указаны организаторы шествия «За освобождение от советского наследия», которое прошло в 2022 году. Тогда появилась и инициатива. Поскольку самих авторов сегодня в Сейме не было, содержание инициативы пересказывал глава портала Manabalss.lv.

«Я призываю Сейм рассматривать эту инициативу через призму национальной безопасности. Есть часть людей, которые все еще выбирают быть лояльными либо умершей советской империи, либо сегодняшней кремлевской империи, которая на трупах хочет строить свое могущество. Это то направление, в которое авторы хотели бы направить ваше внимание», — сказал глава Manabalss.lv Имант Брейдакс.

Приглашенные эксперты из разных министерств и учреждений высказывали сомнения о том, насколько вообще законно и реально выдворить из страны человека и лишить его гражданства Латвии, если у него оно одно-единственное?

«Уже в апреле 2022 года были поправки в законе о гражданстве, которые определяют, что гражданство Латвии можно отобрать у лица, которое обеспечивало существенную материальную, пропагандистскую, технологическую или какую-либо другую поддержку государству или лицам, которые совершали геноцид, преступления против человечества, военные преступления и так далее. И подчеркнуто, что вопрос о лишении гражданства может рассматриваться только в отношении лиц, которые в случае потери гражданства Латвии не останутся без вообще какого-либо гражданства», — прокомментировал юрист МВД Сандис Блумбергс.

«Во все большее число международных документов, договоров и конвенций, в которых состоит и Латвия, включены вопросы и о потенциальном лишении гражданства, и о неразрешении безгражданства. Если мы посмотрим на опыт других стран и других коллег, ничто не свидетельствует о том, что в борьбе с угрозами безопасности страны или с терроризмом лишение гражданства является эффективным средством», — сказал парламентский секретарь МИД Артем Уршульскис.

У депутатов комиссии тоже было много вопросов — и, так как авторов инициативы на заседании комиссии не было, они начали додумывать сами: возможно, речь идет о тех, у кого двойное гражданство?

«Если мы читаем саму инициативу, за которую подписалось общество, тут сказано просто “выдворение нелояльных лиц из Латвии и отнятие гражданства”. Мы понимаем, что, скорее всего, речь идет о лицах с двойным гражданством и, скорее всего, выдворить — в эту вторую страну. Но здесь нет абсолютной ясности. У авторов инициативы не было возможности сегодня прийти и рассказать подробно?», — сказал депутат Сейма Эдгар Таварс («Объединенный список»).

«Авторы инициативы не видят возможности больше представлять эту инициативу. Наша обязанность как платформы — уважать 10 тысяч жителей, которые подписались. Авторы инициативы не отказываются от ее содержания, но они не видят возможности быть тут и разговаривать с вами», — ответил глава Manabalss.lv Имант Брейдакс.

«Нелояльные стране жители — это необязательно граждане или неграждане Латвии. Это могут быть иностранцы, люди с ВНЖ. И это актуальная тема, которую сейчас рассматривают. Наверное, эта инициатива не превратится в какое-то новое предложение к закону, но, принимая решение о существующих предложениях, комиссии, возможно, нужно принять во внимание, что более 10 тысяч людей выразили свое желание», — прокомментировал депутат Сейма Райвис Дзинтарс (Национальное объединение).

И несмотря на то, что авторы инициативы, вероятнее всего, не будут присутствовать и на следующей комиссии, чтобы рассказать подробнее о деталях своего предложения, большинство депутатов передали инициативу на рассмотрение в Комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

#гражданство #Латвия #парламент #инициатива #национальная безопасность #комиссия #лишение гражданства #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(19)
  • ON
    ONO NON
    21-го ноября

    На Мальдивы с компенсацией все сами откажутся и уедут

    14
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го ноября

    ...Орфографический...

    8
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го ноября

    "Добрый"! Извините пожалуйста, а Вы дебил или хохол? Арфографический значок кавычки знаете?Знаете как изменяется смысл слова или выражения когда применяют кавычки?

    15
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Алексей Зиновьев
    22-го ноября

    Боюсь вас расстроить - но, судя по постам, и то, и другое. :)

    6
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    20-го ноября

    "Как авторы инициативы на портале указаны организаторы шествия «За освобождение от советского наследия»" - советское наследие это не только "нелояльные граждане", но и 8-часовой рабочий день, оплата переработок, сверхурочных, отпусков по болезни, беременности, уходу за ребёнком, а так же пенсии, доступное, бесплатное образование, медобслуживание и т.д. Жду новых инициатив от освободителей на "народном" ресурсе Ману Бвлсс. Буржуазные депутаты будут рады их узаконить.

    52
    2
  • AZe
    Aleksandrs Zinčenko
    Vards Uzvards
    21-го ноября

    Я, похоже, некоторых сильно расстрою, но 8-часовой рабочий день начали вводить в США в глубоком 19 веке. И прочие блага цивилизации пришли тоже в основном оттуда.

    2
    7
  • Мп
    Мимо проходил
    20-го ноября

    Тонкий писк сформировавшейся недодиктатуры. Подписавшиеся (каждый десятый латыш, если не ошибаюсь) -либо политические мазохисты, либо конкретные идиоты. Не поймешь - то ли они желают ввода в страну российских войск (а тогда у них будет стопроцентный повод, с которым даже США согласятся), либо мечтают о прямом управлении "подмандатной территорией" то ли Еврокомиссией, то ли Конгрессом США. И то и другое - не самый простой способ самоубийства латышской недоэтногосударственности.

    51
    3
  • AE
    Alex Evi
    20-го ноября

    А может лучше правителей так называемых выкинуть ?? Пока Латвия окончательно не превратилась в государство призрак , правильно этот парень латыш из Германии сказал , по большому счёту все кто сейчас у власти недолатышы большинство из них в ней даже не родились зато по велению запада налетели как стервятники и теперь диктуют свои права и нагло грабят народ . И что такое десять тысяч подписей (смотря кто подписывал ),а ещё у (к примеру ) пол миллиона кто то спрашивал ??? А уж если сносить всё советское тогда 70 процентов Риги вообще не будет!!! Кстати милду тоже надо убирать , архитектор построевший этот памятник ( в 35 году ) сам учился в Питере ( Ленинграде ) несколько лет как и великий латышский поэт Ян Райнис ( по паспорту Иван Христофорович) тоже 4 года учился в Москве и Петербурге , так значит его тоже под снос !!! А также такие районы как Пурвциемс , Межциемс ,Плявниеки ,Югла , Иманта ит.д , ведь это тоже советы построили .

    62
    2
  • AZe
    Aleksandrs Zinčenko
    Alex Evi
    21-го ноября

    Все эти иманты и кенгарагсы с болдераями были построены для колонистов из РСФСР. Иначе они тут были и даром не нужны.

    2
    12
  • Мп
    Мимо проходил
    Alex Evi
    22-го ноября

    Именно поэтому сегодня все Иманты и Кенгарагсы забиты либо таджикскими и индийскими полулегалами, либо молодыми латышами. Не так ли? И вообще, надо избавляться от "тяжелого наследия оппукации" полностью: снести все эти "спальные районы, построенные в период с 1940 по 1991 годы, разрушить телебашню с телецентром, снести три моста из четырёх... Даешь настоящую деоккупацию, это же не памятники сносить и могилы эксгумировать - тут постараться надо!

    12
    1
  • NB
    Nose Bose
    20-го ноября

    дурачье какое... за измену Родине гражданство не отбирают, а это самое страшное преступление, которое гражданин может совершить в своей стране. А за нелояльность - лишать. Что это вообще такое лояльность? А как же свобода слова и самовыражения, закрепленные в Конституции? :)

    66
    3
  • A
    Aleks
    20-го ноября

    Что самое интересное,,,ругая,, Путина на словах,делают тоже ,что и власть России-кто против войны,за экономику,за поднятие России с колен-все инагенты..Кто это придумал?Да они даже не скрываются .И об этом говорят в открытую на своих сходках в субботу.Под это дело убирают людей,которые могут влиять на массы и имеют какой то вес в обществе,а чтобы это не разглядели,то по договору с некоторыми и их объявили инагентами,но дали шанс вернуться,если покаятся.... Все один в один как на Украине и в России ..Теперь это же хотят провернуть в Латвии... Надеюсь их остановят,как пытаются достаточно успешно противостоять израильской общественной организации АИПАК ,которая раньше в открытую покупала политиков даже не скрывая этого,а теперь ушла в подполье и не знает,что делать.😈🔯 Может и у нас пора кое кого загнать в подполье,ведь это ж Кремлевские агенты.100%

    12
    8
  • A
    Aleks
    20-го ноября

    Лояльны ли те,кто был против Стамбульской конвенции и за два пола в Латвии,включая оппозицию в Сейме?! Я так понимаю,что нелояльны.Куда их то будут выдворять?😂😂Как будет определяться лояльность по мнению людей Сороса?Даже неизвестно,кто ж это такой ,,умный,,.Обычно то как то светились,подавая разные инициативы,например организация,,Город для бля...дей,,ой,людей вроде Высказываешь свое мнение,не готов умереть за вороватую власть,хочешь ,чтобы Латвия процветала и была хоть какая то социальная справедливость -все,нелояльный...😈👽

    37
    4
  • Л
    Латтоптун
    20-го ноября

    Добрый- в смысле терпила? Ну терпи- терпи....Ты наверное в ту " десятку входишь", где не думают а только голосуют. Голоси в курятнике, там тебе самое место,- на жёрдочке 😀

    22
    5
  • Л
    Латтоптун
    20-го ноября

    Ржунемогу.... Например отобрали у нелояльного латыша гражданство...И куда его выдварят? Каким документом сопроводят? Эти 10 тысяч подписавшихся, явно не подумали... Хотя и не удивительно.

    60
    3
  • Д
    Добрый
    Латтоптун
    20-го ноября

    Того кто ржёт-в конюшню. Куда же ещё?Пайку овса могут урезать

    4
    37
  • VS
    Vilis Skuja
    20-го ноября

    Выдворение из страны Евросоюза куда в Америку или в Африку

    50
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го ноября

    Давайте, принимайте. Вас за такой закон США быстро за "яйца подвесят".

    66
    5
  • Д
    Добрый
    Алексей Зиновьев
    20-го ноября

    На твоём месте давно за свои надо беспокоиться,а не за чужие

    5
    50
Читать все комментарии

