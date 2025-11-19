Инициатива о лишении гражданства и выдворении нелояльных Латвии собрала 10 тысяч подписей на портале Manabalss.lv. Сегодня она оказалась на рассмотрении Сейма, сообщает передача LSM+ «Сегодня вечером». Авторы этой идеи прийти в парламент не пожелали.

В комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям сегодня рассматривали общественную инициативу — за выдворение из Латвии нелояльных лиц и отнятия у них гражданства. На портале Manabalss lv она собрала необходимые 10 тысяч подписей. Как авторы инициативы на портале указаны организаторы шествия «За освобождение от советского наследия», которое прошло в 2022 году. Тогда появилась и инициатива. Поскольку самих авторов сегодня в Сейме не было, содержание инициативы пересказывал глава портала Manabalss.lv.

«Я призываю Сейм рассматривать эту инициативу через призму национальной безопасности. Есть часть людей, которые все еще выбирают быть лояльными либо умершей советской империи, либо сегодняшней кремлевской империи, которая на трупах хочет строить свое могущество. Это то направление, в которое авторы хотели бы направить ваше внимание», — сказал глава Manabalss.lv Имант Брейдакс.

Приглашенные эксперты из разных министерств и учреждений высказывали сомнения о том, насколько вообще законно и реально выдворить из страны человека и лишить его гражданства Латвии, если у него оно одно-единственное?

«Уже в апреле 2022 года были поправки в законе о гражданстве, которые определяют, что гражданство Латвии можно отобрать у лица, которое обеспечивало существенную материальную, пропагандистскую, технологическую или какую-либо другую поддержку государству или лицам, которые совершали геноцид, преступления против человечества, военные преступления и так далее. И подчеркнуто, что вопрос о лишении гражданства может рассматриваться только в отношении лиц, которые в случае потери гражданства Латвии не останутся без вообще какого-либо гражданства», — прокомментировал юрист МВД Сандис Блумбергс.

«Во все большее число международных документов, договоров и конвенций, в которых состоит и Латвия, включены вопросы и о потенциальном лишении гражданства, и о неразрешении безгражданства. Если мы посмотрим на опыт других стран и других коллег, ничто не свидетельствует о том, что в борьбе с угрозами безопасности страны или с терроризмом лишение гражданства является эффективным средством», — сказал парламентский секретарь МИД Артем Уршульскис.

У депутатов комиссии тоже было много вопросов — и, так как авторов инициативы на заседании комиссии не было, они начали додумывать сами: возможно, речь идет о тех, у кого двойное гражданство?

«Если мы читаем саму инициативу, за которую подписалось общество, тут сказано просто “выдворение нелояльных лиц из Латвии и отнятие гражданства”. Мы понимаем, что, скорее всего, речь идет о лицах с двойным гражданством и, скорее всего, выдворить — в эту вторую страну. Но здесь нет абсолютной ясности. У авторов инициативы не было возможности сегодня прийти и рассказать подробно?», — сказал депутат Сейма Эдгар Таварс («Объединенный список»).

«Авторы инициативы не видят возможности больше представлять эту инициативу. Наша обязанность как платформы — уважать 10 тысяч жителей, которые подписались. Авторы инициативы не отказываются от ее содержания, но они не видят возможности быть тут и разговаривать с вами», — ответил глава Manabalss.lv Имант Брейдакс.

«Нелояльные стране жители — это необязательно граждане или неграждане Латвии. Это могут быть иностранцы, люди с ВНЖ. И это актуальная тема, которую сейчас рассматривают. Наверное, эта инициатива не превратится в какое-то новое предложение к закону, но, принимая решение о существующих предложениях, комиссии, возможно, нужно принять во внимание, что более 10 тысяч людей выразили свое желание», — прокомментировал депутат Сейма Райвис Дзинтарс (Национальное объединение).

И несмотря на то, что авторы инициативы, вероятнее всего, не будут присутствовать и на следующей комиссии, чтобы рассказать подробнее о деталях своего предложения, большинство депутатов передали инициативу на рассмотрение в Комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.