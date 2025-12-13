Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Животные

Изображение к статье: Незваный гость: почему кошки испытывают страх перед своим отражением в зеркале
В мире животных

Незваный гость: почему кошки испытывают страх перед своим отражением в зеркале

0
Изображение к статье: Почему голуби передвигаются, а воробьи подпрыгивают?
В мире животных

Почему голуби передвигаются, а воробьи подпрыгивают?

0
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных

ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак

0
Изображение к статье: Самый старый голубой пингвин Лаззи отметил 25-летие, но остается молод душой
В мире животных

Самый старый голубой пингвин Лаззи отметил 25-летие, но остается молод душой

0
Изображение к статье: Дрофы успешно освоили «фитомедицину»
В мире животных

Дрофы успешно освоили «фитомедицину»

0
Изображение к статье: Как львы строят дружеские отношения
В мире животных

Как львы строят дружеские отношения

0
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Можно ли купать хомяка?

1
Изображение к статье: Может ли соль, используемая для посыпки дорожек, причинить вред собаке?
В мире животных

Может ли соль, используемая для посыпки дорожек, причинить вред собаке?

0
Изображение к статье: «Он улетел, но пообещал вернуться». Как долго кошка помнит своего хозяина?
В мире животных

«Он улетел, но пообещал вернуться». Как долго кошка помнит своего хозяина?

0
Изображение к статье: Наставник для пернатого друга: как обучить попугая говорить
В мире животных

Наставник для пернатого друга: как обучить попугая говорить

0
Изображение к статье: Ученые утверждают, что нашли способ продлить жизнь собакам...
В мире животных

Ученые утверждают, что нашли способ продлить жизнь собакам...

0
Изображение к статье: Исследование выявило самую здоровую породу собак
В мире животных

Исследование выявило самую здоровую породу собак

0
Изображение к статье: Сохраняют ли собаки и кошки воспоминания о своем прошлом?
В мире животных

Сохраняют ли собаки и кошки воспоминания о своем прошлом?

0
Изображение к статье: История возникновения кошек породы сфинкс и их лысая особенность
В мире животных

История возникновения кошек породы сфинкс и их лысая особенность

0
Изображение к статье: Почему так сложно разводить панд?
В мире животных

Почему так сложно разводить панд?

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 59 60

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео