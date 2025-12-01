Baltijas balss logotype
Комары предпочитают садиться на носы лягушек. Почему именно это место?

В мире животных
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Комары предпочитают садиться на носы лягушек. Почему именно это место?

Новое исследование, проведенное учеными-экологами и биологами из Ньюкаслского университета в Австралии и Немецкого центра интегративных исследований биоразнообразия (iDiv), раскрыло интересные пищевые привычки комара Mimomyia elegans, обитающего в Австралии.

 

В свежем исследовании, опубликованном в журнале Ethology, ученые Джон Гулд (John Gould) и Хосе Вальдес (Jose Valdez) представили результаты трехлетнего наблюдения (с 2020 по 2022 год) за лягушками и австралийскими комарами Mimomyia elegans. Они изучали лягушек в пруду на острове Кураганг и сделали множество фотографий земноводных в их естественной среде обитания.

При анализе снимков в лаборатории исследователи заметили весьма специфическую стратегию питания у Mimomyia elegans. Эти комары почти всегда выбирали для питания верхнюю часть морды лягушки — область носа.

Для комаров это довольно рискованное место, так как нос находится в непосредственной близости от липкого языка лягушки. Тем не менее, наблюдения показали, что некоторые насекомые сначала приземлялись на спины земноводных, а затем осторожно перемещались к морде.

Почему именно нос?

По мнению ученых, комары предпочитают сосать кровь из носа лягушки, поскольку кожа в этой области особенно мягкая и тонкая, что облегчает ее прокалывание. Кроме того, в этом месте у лягушек наблюдается более высокая плотность кровеносных сосудов.

Исследователи подчеркивают, что их наблюдения способствуют лучшему пониманию пищевых привычек комаров и их влияния на популяцию лягушек. Ранее проведенные исследования показали, что комары могут переносить смертельный для лягушек грибок.

Команда также отметила, что кровососы часто садились на золотистую литорию (Litoria aurea), которая находится под угрозой исчезновения.

В заключение ученые заявляют о необходимости дальнейших исследований, чтобы выяснить, почему Mimomyia elegans нацеливается именно на нос. Это поможет лучше понять передачу болезней и потенциально откроет новые возможности для стратегий сохранения.

#экология #питание #биология #лягушки #комары
Оставить комментарий

