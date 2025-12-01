Исследования пингвинов, обитающих в Антарктике, показали, что они дремлют около 11 часов в сутки, не погружаясь в глубокий сон. Они засыпают более 10 000 раз в день!

Представьте, если бы мы спали всего по четыре секунды за раз — это было бы настоящей пыткой! Однако для пингвинов это не проблема, ведь они засыпают множество раз в течение дня.

Ученые, проводившие исследования на острове Кинг Джордж в Антарктиде, выяснили, что арктические пингвины дремлют более 10 000 раз в день. Это позволяет им постоянно следить за своими гнездами и защищать яйца и птенцов от хищников. В общей сложности эти птицы могут дремать до 11 часов в сутки, не погружаясь в глубокий сон.

Сон наблюдается у животных повсеместно, но он делает их уязвимыми для хищников, так как они теряют способность быстро реагировать на изменения в окружающей среде.

Исследователи уже изучали пингвинов в 1980-х годах, когда их ловили, помещали в укрытие и наблюдали за ними. Тогда ученые отметили фрагментарный сон, который они назвали «сонливостью», продолжительностью всего несколько секунд. В ходе последнего исследования было установлено, что этот фрагментарный сон сохраняется на протяжении всего дня, что указывает на то, что пингвины не погружаются в более глубокий сон.

В рамках нового исследования пингвинов наблюдали в их естественной среде обитания, применяя мониторинг электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и непрерывную видеосъемку. Активность мозга, связанная со сном, и закрытие глаз свидетельствовали о микросне. Ученые также заметили небольшое увеличение глубины сна около полудня, когда риск нападения хищников, вероятно, минимален.

Исследования показали, что некоторые виды животных спят очень мало, и это не сказывается на их работоспособности в период бодрствования. Например, саванные слоны спят в среднем всего два часа в день, часто стоя, как показало одно из исследований. Иногда они обходятся без сна на протяжении 48 часов.

У некоторых видов наблюдаются различия между полами: самцам плодовых мушек требуется более 10 часов сна в сутки, в то время как самки прекрасно обходятся четырьмя.

Большие фрегаты могут находиться в полете на протяжении месяцев во время океанских миграций. За это время они могут спать менее часа в сутки, продолжая заниматься навигацией и охотой. Вернувшись в гнездо, они «запасаются» сном, дремля почти по 13 часов в сутки.