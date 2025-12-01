«Продукты, токсичные для кошек и способные вызвать сильную интоксикацию, включая летальный исход, – это шоколад, лук, чеснок, виноград и изюм. Как кошка может получить лук и чеснок? С пищей, которую мы готовим для себя», – пояснила специалист.

Эксперт добавила, что помимо токсичных для кошек продуктов существуют и те, которые представляют опасность. В их числе она отметила печень. «В печени содержится большое количество витаминов А и D. При кормлении кошки печенью необходимо строго нормировать её количество. Избыток этого продукта может привести к гипервитаминозу витаминов А и D, что крайне опасно», – прокомментировала Мария Яцышина.

Среди опасных продуктов она также упомянула сырое дрожжевое тесто. «Оно увеличивается в объеме и может вызвать закупорку желудочно-кишечного тракта», – предупредила биолог. Кроме того, сырое мясо и рыба также представляют опасность для кошек. «Эти продукты могут содержать различные патогенные бактерии, такие как сальмонелла и кишечная палочка», – добавила спикер.