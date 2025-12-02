Baltijas balss logotype
Где располагается свиной рай? 0 167

В мире животных
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Где располагается свиной рай?

В центре Атлантического океана находится крошечный необитаемый остров. Его длина с севера на юг составляет 1,8 километра, максимальная ширина достигает 1,6 километра, а общая площадь составляет всего 0,9 км².

 

По форме остров немного напоминает сапог, как и Италия. На картах этот участок суши носит величественное название Биг-Мейджор-Кэй, но местные жители давно окрестили его Пиг-Айленд – Остров свиней.

Согласно легенде, когда-то корсары, путешествуя из Европы в Америку, оставили свинок на этом острове, чтобы забрать их обратно в качестве «живых консервов», однако их корабль так и не вернулся.

По другой версии, свиньи выжили после кораблекрушения, и самым сильным из них удалось добраться до острова.

Пессимисты полагают, что свиней привезли на остров намеренно, чтобы привлечь туристов. Доказательства этому есть – остров действительно стал туристической достопримечательностью благодаря своим необычным обитателям – диким домашним свиньям, которые не боятся людей и любят загорать и купаться на пляже, расположенном на западной стороне острова.

Свиней подкармливают с проходящих мимо яхт, а если лодка подходит достаточно близко к берегу, любопытные животные могут сами запрыгнуть внутрь, прося еду.

По состоянию на 2024 год, на острове обитало около двадцати самых счастливых свинок в мире.

#история #туризм #животные #путешествия #культура
