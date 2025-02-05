На Рижском колесе вместо людей прокатили бочонки с водой – колесо не развалилось 2 1326

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: На Рижском колесе вместо людей прокатили бочонки с водой – колесо не развалилось
ФОТО: пресс-фото

Продолжаются испытания скандального проекта. Панорамное колесо подверглось новому испытанию.

Рижан обещали прокатить на нем еще до конца прошлого года – но не срослось.

Потом выяснилось, что его совладелец оказался россиянином, попавшим под украинские санкции. Но и это не остановило проект.

На днях была завершена настройка и проверка систем Рижского панорамного колеса, установленного на левом берегу Даугавы. Работы проводили как местные инженеры и инспекторы, так и зарубежные специалисты.

На финальном этапе испытаний Рижского панорамного колеса была проверена его грузоподъёмность как при стандартной ежедневной нагрузке, так и при достижении критических пределов. В ходе тестирования использовалось почти тысяча бутылей воды – их общий вес составил более 18 тонн, что имитировало нагрузку от пассажиров.

Открытие 65-метрового панорамного колеса запланировано на первый квартал 2025 года.

Колесо будет функционировать круглый год – кабины оснащены как системой кондиционирования воздуха, так и отоплением. Одновременно на аттракционе смогут вращаться 240 пассажиров – по восемь человек в каждой кабине.

Если брать с каждого по 10 евро, то один оборот полностью загруженного колеса принесет доход в 2400 евро.

Редактор: Пётр Телеграфов
