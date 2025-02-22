Глава латвийского МИДа внесла в «черный список» 20-летнего казахского певца

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение внести в так называемый "черный список" – перечень иностранных граждан, которым запрещен въезд в Латвию – казахского певца Жандаурена Аблаева, известного под сценическим псевдонимом "Jazzdauren".

Как сообщает Бражев социальных сетях, 20-летнему Аблаеву установлен бессрочный запрет на въезд в Латвию на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции.

Данная статья закона предусматривает, что иностранец может быть внесен в "черный список", если у компетентных государственных органов есть основания полагать, что он представляет угрозу государственной безопасности , общественному порядку либо при въезде в Латвию может препятствовать работе правоохранительных органов по раскрытию преступления.

Esmu pieņēmusi lēmumu iekļaut Latvijas Republikai nevēlamo personu (persona non grata) sarakstā Žandaurenu ABLAJEVU (angl. Zandauren ABLAEV) un noteikt viņam aizliegumu uz nenoteiktu laiku ieceļot Latvijas Republikā, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61. panta 2.daļu. 🇱🇻 — Baiba Braže (@Braze_Baiba) February 22, 2025

Согласно информации, опубликованной на сайте по продаже билетов, концерт "Jazzdauren" был запланирован на 9 марта в Дворце культуры Даугавпилса.

Как сообщал bb.lv, на этой неделе Браже внесла в "черный список" румынского певца Йону Йоницу, который подражает российскому музыканту Юрию Шатунову. У него были запланированы концерты в Даугавпилсе и Риге в марте.