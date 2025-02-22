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Глава латвийского МИДа внесла в «черный список» 20-летнего казахского певца 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.02.2025
BB.LV
Глава латвийского МИДа внесла в «черный список» 20-летнего казахского певца

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение внести в так называемый "черный список" – перечень иностранных граждан, которым запрещен въезд в Латвию – казахского певца Жандаурена Аблаева, известного под сценическим псевдонимом "Jazzdauren".

Как сообщает Бражев социальных сетях, 20-летнему Аблаеву установлен бессрочный запрет на въезд в Латвию на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции.

Данная статья закона предусматривает, что иностранец может быть внесен в "черный список", если у компетентных государственных органов есть основания полагать, что он представляет угрозу государственной безопасности , общественному порядку либо при въезде в Латвию может препятствовать работе правоохранительных органов по раскрытию преступления.

Согласно информации, опубликованной на сайте по продаже билетов, концерт "Jazzdauren" был запланирован на 9 марта в Дворце культуры Даугавпилса.

Как сообщал bb.lv, на этой неделе Браже внесла в "черный список" румынского певца Йону Йоницу, который подражает российскому музыканту Юрию Шатунову. У него были запланированы концерты в Даугавпилсе и Риге в марте.

#черный список
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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го февраля

    А потом вдруг окажется что у неё шизофрения...🙄

    26
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го февраля

    Дура больная. Да сделайте вы уже из Латвии тюрьму и успокойтесь

    47
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го февраля

    Подсказка г-же Браже: запретить ввоз в Латвию репродукций итальянской живописи (разврат!), картины "Похищение Европы" (подрыв устоев!) и "Утро стрелецкой казни" (что за намёуи вы себе позволяете?!).

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