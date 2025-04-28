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Пассажиры airBaltic вылетели из Риги в Лиссабон, а прилетели в Порту 1 1268

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.04.2025
BB.LV
Пассажиры airBaltic вылетели из Риги в Лиссабон, а прилетели в Порту
ФОТО: Thought Co

Самолёт латвийской национальной авиакомпании airBaltic, вылетевший в понедельник в 12:50 из Риги в столицу Португалии Лиссабон, был перенаправлен в аэропорт города Порту.

В авиакомпании утверждают, что это не их вина – изменение маршрута произошло из-за отключения электроэнергии на Пиренейском полуострове. Об это сообщил представитель airBaltic Аугуст Зилбертс.

Он отметил, что другие рейсы airBaltic в Португалию и Испанию в настоящее время не затронуты, однако авиакомпания продолжает следить за ситуацией и при необходимости будет информировать пассажиров об изменениях.

Представители аэропорта Риги сообщили агентству LETA, что на данный момент ни один другой рейс из-за отключения электричества не пострадал.

Как сообщал bb.lv, перебои с электроснабжением были зафиксированы в нескольких регионах Испании в 12:30 (13:30 по латвийскому времени), что привело к остановке движения поездов и метро по всей стране, а также к закрытию аэропорта Мадрида.

В Португалии без электричества остались Лиссабон и его окрестности, а также северные и южные части страны. Работа аэропорта Лиссабона была приостановлена, метро в Лиссабоне не функционирует, а светофоры в центре города отключены.

Причиной масштабного блэкаута в Испании и Португалии стало «редкое атмосферное явление», которое может продлиться еще неделю.

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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го апреля

    Ничего страшного, просто в Португалии страшные сбои в подаче электричества, не работают платёжные системы в супермаркетах, а теперь вот и до авиа сообщения дошло!

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