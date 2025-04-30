У полиции есть версия, кто ограбил магазин часов в Вецриге

Магазин часов в Старой Риге, возможно, был ограблен мобильной организованной передвигающейся преступной группировкой, которая специализируется на подобного рода преступлениях, допустил в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения начальник Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции Раймонд Кронбергс. Это одна из версий, рассматриваемых в ходе расследования, пишет LETA.

Учитывая вышеуказанное, в расследование вовлечены также международные каналы, в том числе службы соседних стран и Европол.

Полиция также получила большое количество информации от жителей, в том числе от латышей за границей, которые сообщили данные о возможной личности грабителей. Удалось установить маршрут передвижения преступников, однако самих грабителей пока задержать не удалось.

По словам Кронбергса, в ходе расследования были изъяты несколько объектов, которые помогут полиции установить личности подозреваемых.

Представитель полиции не смог прокомментировать состояние здоровья сотрудника магазина, пострадавшего во время ограбления, однако отметил, что полученные этим человеком ранения не были нанесены огнестрельным оружием.

Кронбергс призвал жителей, располагающих информацией, которая может помочь в расследовании, сообщать об этом полиции, но ни в коем случае не пытаться задерживать возможных преступников самостоятельно.

bb.lv уже сообщал, что во вторник в Старой Риге с применением огнестрельного оружия или предметов, похожих на него, был ограблен магазин эксклюзивных часов «Baltic Watches».

На размещённом в социальных сетях видео видно, как четверо грабителей в масках выбегают из магазина, и в тот же момент один из них распыляет в сторону дверей магазина вещество неизвестного происхождения из баллончика.

По имеющейся у полиции информации, преступники пересекли Каменный мост и скрылись с места происшествия на автомобиле тёмного цвета «Volkswagen Golf 5» с украденными государственными номерными знаками.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по четвёртой части статьи 176 Уголовного закона — за ограбление с применением огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, либо сопряжённое с причинением тяжких телесных повреждений потерпевшему, либо повлёкшее иные тяжкие последствия.

Нанесённый магазину материальный ущерб уточняется.

Оборот «Baltic Watches» в 2023 году составил 4,194 миллиона евро, что в 11 раз больше, чем в 2022 году, когда оборот составлял 378 951 евро. Однако прибыль компании в 2023 году составила 176 241 евро, что на 22,7% меньше, чем в 2022 году, свидетельствуют данные «Firmas.lv».

Компания «Baltic Watches» зарегистрирована в 2016 году, её уставной капитал составляет 2800 евро. Единственным владельцем компании является Гирт Стренцис.