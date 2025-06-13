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Подозреваемый в пьянстве обмудсмен Латвии решил уволиться 4 1513

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Подозреваемый в пьянстве обмудсмен Латвии решил уволиться

Омбудсмен Юрис Янсонс признал, что больше не видит возможности продолжать исполнять обязанности своей должности, и до понедельника подаст заявление об отставке, сообщил он агентству LETA.

Ещё вскоре после 18:00, когда стало известно, что парламентские фракции договорились начать сбор подписей за его отстранение, Янсонс утверждал, что «уходить сейчас было бы совершенно нелепо» и добавил: «пусть политики доведут начатое до конца».

Как сообщает Латвийское ТВ, в президиум Сейма ЛР уже направлено письмо с подписями 38 депутатов, в котором предлагается отстранить Янсонса. Подписи поставили представители всех парламентских фракций.

Янсонс отметил в беседе с LETA: если действительно 38 депутатов подписали обращение об его отстранении и этот вопрос включат в повестку следующего заседания парламента, он не видит смысла продолжать работу.

«Я вынашивал это решение. […] Ждать до четверга было бы бессмысленно. До понедельника подам заявление об отставке и с понедельника откажусь от должности, так как омбудсмен вправе самостоятельно принять такое решение — без необходимости дополнительного утверждения», — заявил Янсонс.

Как ранее сообщал bb.lv, из-за отсутствия Янсонса на заседании Сейма не был рассмотрен его ежегодный отчёт, что вызвало вопросы о причинах его неявки. Ситуацию усугубил тот факт, что это уже не первый случай, когда он игнорирует заседания парламента и его комиссий.

Также в публичном пространстве появилась информация о том, что Янсонс якобы регулярно отсутствует на работе и не исполняет служебные обязанности по причине возможной алкогольной зависимости.

На вопрос, страдает ли он такой алкогольной зависимостью, сам Янсонс ответил отрицательно.

А тех, кто распространяет такие слухи Янсонс заподозрил в наркомании и педофилии.

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#алкоголь #омбудсмен
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(4)
  • З
    Злой
    13-го июня

    Человек не выдержал того что творят латвийские наци..ки, он устал уже оправдывать тот бред который делают наци, такие глупости мало кто выдержит!

    31
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Злой
    15-го июня

    Это совсем не глупости, - это целенаправленная деятельность!

    2
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го июня

    Напомните мне - как наказали педофилов из правительства и Сейма после расследования комиссии? А ведь на этом фоне даже пьянство кажется безобидным. Это если он вообще пьёт - все на уровне предположений и слухов. Вот до меня дошли слухи, что три четверти депутатов явдяются клиническими идиотами. Даже и не знаю теперь - верить ли...

    42
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    13-го июня

    Как занимательно: судя по минусам, как минимум один педофил читает это издание! :)

    22
    2
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