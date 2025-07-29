На концерте «Prāta vētra» в Елгаве незаконно запускались дроны. Их владельцев теперь ждут серьезные проблемы

Концерт группы «Prāta vētra» в Елгаве прошёл без серьёзных инцидентов, однако в отношении пяти операторов беспилотных летательных аппаратов были начаты административные процессы за несанкционированные полёты в запретной зоне вокруг места проведения концерта, говорится на сайте Елгавской городской думы, пишет tv3.lv .

Сообщается, что концерт был мероприятием повышенного риска, на котором Государственная полиция в сотрудничестве с Елгавской муниципальной полицией следила за общественным порядком, включая контроль за дронами на массовом мероприятии, а также за порядком в сфере дорожного движения.

"В результате начаты пять административных процессов за нарушения, связанные с использованием беспилотников — дроны запускались без разрешения в запретной зоне вокруг места проведения концерта. Личности всех пяти операторов установлены, с ними проведены беседы и начаты процессы", – пояснила представитель Государственной полиции Рута Страутниеце.

Согласованные полёты позволяют предотвратить риски, связанные с угрозой жизни, здоровью, частной жизни и имуществу, поскольку в этом случае информируются все задействованные инстанции, а Агентство гражданской авиации, выдавая разрешение, удостоверяется в профессионализме оператора дрона.

В данном случае в Елгавскую думу и к менеджменту организаторов концерта «Prāta vētra» обратился один оператор беспилотника, который получил разрешение на полёт в запретной зоне, о чём были проинформированы службы безопасности.

Перед полётом оператору дрона необходимо убедиться, что в конкретной зоне нет ограничений на использование воздушного пространства. С этого года сделать это можно удобно на сайте ГАО «Латвийское агентство воздушного движения» — ais.lgs.lv.

В Государственной полиции отмечают, что за полёт в запрещённых или ограниченных зонах воздушного пространства предусмотрен штраф до 1500 евро.