За антивоенный рисунок его дочери Маши он провёл два года в российской тюрьме. Германия их принять не готова.

Яркое солнце, украинский флаг, женский жест как заслон от российских дронов, лозунг: "Нет Путину [и] войне". Рисунок шестиклассницы Маши Москалёвой облетел весь мир, именно его отец с дочерью взяли с собой "в первую очередь", покидая родину.

"У меня все-таки остаётся надежда, что власти страны, которая ассоциирует себя с демократией, со свободой слова, примут правильное решение", – заявил Алексей Москалёв в интервью Euronews.

Сейчас Маше 15, её отец – рядом, но позади – приют и часть украденного детства: Алексей Москалёв провёл два года в тюрьме за "дискредитацию российской армии". После его освобождения семье удалось пересечь границу и осесть в Армении, чтобы затем пытаться выехать туда, где властям РФ будет до них не дотянуться. Пока же судьба отца-одиночки и его дочери – в подвешенном состоянии.

На днях федеральное министерство внутренних дел Германии (BMI) отклонило ходатайства Москалёвых о выдаче гуманитарной визы.

"Добродушные люди, красивый город", – в беседе с Euronews Алексей рассказал, что ереванцы иногда узнают их в магазинах, "произносят слова поддержки, радуются, что мы сейчас находимся в более безопасном месте, чем в России". При этом угрозы для россиян с антивоенными настроениями в этой республике Южного Кавказа сохраняются.

"В Армении находится российская военная база, – пояснил он. – Неоднократно были попытки похищения неугодных людей, российских оппозиционеров, тех, кто выступает против путинского режима, те, кто не захотел быть пушечным мясом. Были попытки похищения и дальнейшей переправки в России. А затем – снова уголовные дела и посадки".

Диссиденты, оказавшиеся в более или менее лояльных к Кремлю транзитных странах, также зачастую опасаются возможной экстрадиции в Россию. В надежде начать новую жизнь Москалёвы подали заявление на получение так называемой "гуманитарной визы" в Германии. В отличие от политического убежища, этот вид документов позволяет сразу же работать, платить налоги, что станет ценным аргументом для их дальнейшей интеграции.

По запросу Euronews представитель МВД ФРГ сообщил, что, несмотря на то, что в ведомстве не комментируют отдельные случаи, он может подтвердить, что новое коалиционное правительство стремится "по возможности прекратить добровольные федеральные программы приёма".

Представитель уточнил, что "до принятия решения приём в соответствии с параграфом 22. 2 Закона о пребывании (AufenthG), который разрешает въезд по политическим причинам, в основном приостановлен". Это означает, что, как правило, новые заявления на приём не принимаются и визы не выдаются. Однако в срочных случаях заявления всё ещё могут быть одобрены, но нет чётких правил, что считается исключением. Решение, при этом, полностью остаётся за министерством, подчеркнул чиновник.