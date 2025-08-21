Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дело Москалевых: русские диссиденты в ФРГ не нужны 1 627

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.08.2025
BB.LV
Господин Москалев рассчитывал на понимание если не российской, то германской Фемиды.

Господин Москалев рассчитывал на понимание если не российской, то германской Фемиды.

Сейчас Маше 15, её отец – рядом, но позади – приют и часть украденного детства.

За антивоенный рисунок его дочери Маши он провёл два года в российской тюрьме. Германия их принять не готова.

Яркое солнце, украинский флаг, женский жест как заслон от российских дронов, лозунг: "Нет Путину [и] войне". Рисунок шестиклассницы Маши Москалёвой облетел весь мир, именно его отец с дочерью взяли с собой "в первую очередь", покидая родину.

322s43.jpg

"У меня все-таки остаётся надежда, что власти страны, которая ассоциирует себя с демократией, со свободой слова, примут правильное решение", – заявил Алексей Москалёв в интервью Euronews.

Сейчас Маше 15, её отец – рядом, но позади – приют и часть украденного детства: Алексей Москалёв провёл два года в тюрьме за "дискредитацию российской армии". После его освобождения семье удалось пересечь границу и осесть в Армении, чтобы затем пытаться выехать туда, где властям РФ будет до них не дотянуться. Пока же судьба отца-одиночки и его дочери – в подвешенном состоянии.

На днях федеральное министерство внутренних дел Германии (BMI) отклонило ходатайства Москалёвых о выдаче гуманитарной визы.

"Добродушные люди, красивый город", – в беседе с Euronews Алексей рассказал, что ереванцы иногда узнают их в магазинах, "произносят слова поддержки, радуются, что мы сейчас находимся в более безопасном месте, чем в России". При этом угрозы для россиян с антивоенными настроениями в этой республике Южного Кавказа сохраняются.

"В Армении находится российская военная база, – пояснил он. – Неоднократно были попытки похищения неугодных людей, российских оппозиционеров, тех, кто выступает против путинского режима, те, кто не захотел быть пушечным мясом. Были попытки похищения и дальнейшей переправки в России. А затем – снова уголовные дела и посадки".

Диссиденты, оказавшиеся в более или менее лояльных к Кремлю транзитных странах, также зачастую опасаются возможной экстрадиции в Россию. В надежде начать новую жизнь Москалёвы подали заявление на получение так называемой "гуманитарной визы" в Германии. В отличие от политического убежища, этот вид документов позволяет сразу же работать, платить налоги, что станет ценным аргументом для их дальнейшей интеграции.

По запросу Euronews представитель МВД ФРГ сообщил, что, несмотря на то, что в ведомстве не комментируют отдельные случаи, он может подтвердить, что новое коалиционное правительство стремится "по возможности прекратить добровольные федеральные программы приёма".

Представитель уточнил, что "до принятия решения приём в соответствии с параграфом 22. 2 Закона о пребывании (AufenthG), который разрешает въезд по политическим причинам, в основном приостановлен". Это означает, что, как правило, новые заявления на приём не принимаются и визы не выдаются. Однако в срочных случаях заявления всё ещё могут быть одобрены, но нет чётких правил, что считается исключением. Решение, при этом, полностью остаётся за министерством, подчеркнул чиновник.

Читайте нас также:
#демократия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    22-го августа

    Я вот всё никак одного не могу понять, что всех так в Германию тянет, других стран ЕС нету? Да какая разница куда, главное от войны и проблем пережитых по дальше.. А им всем будто в Германии медом намазано.. Почему не Прибалтика (как пример, все́-же не Россия или Украина) почему не Италия, не Франция и другие страны? А именно в Гермашку всех тянет..Немцам уже самим , скоро есть нечего будет..Как мне. Сказал один украинец, сюда меня занесло дело случая, а по факту мне всё равно куда бы я попал, главное что бы не было войны и небо было чистое..Немцы я смотрю уже сами по тихой, начинают концы обрубать, то то отменяют, то в том отказывают и тд! И я не именно пртэту семью дай и Господи силы и удачи, я вообще обо всех, с восточной стороны, как война началась так что Украина в сторону Германии смотрит, что россияне от мобилизации и тд и тп... Вот я и говорю, других стран нету?!🤷

    2
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1188
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 913
Фото: sacsheriff / Х
12-летний мальчик в США угнал машину родителей и устроил гонки с полицией 481
При межобщинных беспорядках обе стороны прибегали к насилию. Иконка видео
Спустя 53 года английского ветерана судят в Ольстере за «Кровавое воскресенье» 332

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 2
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 8
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 35
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 47
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 39
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
Наша Латвия
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов 39
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 2
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 8
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео