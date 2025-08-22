Baltijas balss logotype
Конфисковали активы в 17 000 000 евро за «ярковыраженный антироссийский характер»‎

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.08.2025
BB.LV
Среди обилия маркетинговой информации затерялись указания о Риге.

Среди обилия маркетинговой информации затерялись указания о Риге.

Хлебное сообщество зарабатывало в РФ, а тратило - на ВСУ.

Суд в Ивановской области изъял в собственность государства 50 процентов долей компании "Рижский хлеб" стоимостью около 1,7 миллиарда рублей (17 миллионов евро), сообщила "Свобода".

Активы принадлежали гражданину Латвии Нормундсу Бомису, которого российские власти обвинили в экстремистской деятельности, в частности в финансировании ВСУ. Кроме того, тот же Родниковский районный суд признал экстремистским латвийский фонд Ziedot.lv и запретил его деятельность в России. Об этом сообщает "Коммерсант".

Решение принято по иску Генпрокуратуры. Ведомство утверждает, что Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько и вышеупомянутый фонд образовали преступное сообщество хлебопёков с "ярковыраженным антироссийским характером". Утверждается, что в сообщество также вошли киевская компания "Хлебный гурман" и латвийское ООО Lielezers.

В середине июля принадлежавшие Бомису доли "Рижского хлеба" были арестованы по иску Генпрокуратуры. Утверждается, что гражданин Латвии использовал свои активы для финансирования в частности украинских подразделений "Азов" и "Айдар" и якобы через фонд Ziedot.lv пожертвовал им более 36 тысяч долларов.

Второй половиной "Рижского хлеба" владеет выходец из Латвии, гражданин России Сергей Сиренко. Компания была основана в 2006 году в Ивановской области. Как сообщала "Медуза", после российского вторжения в Украину в 2022 году Сиренко поддержал войну и поссорился с Бомисом, который, как пишет "Коммерсант", настаивал на том, чтобы компания прекратила работать в России.

Оставить комментарий

(2)
  • 23-го августа

    не плюй в колодец

    16
    2
  • Ч
    Чангл
    22-го августа

    Бумеранг ни кто не отменял

    23
    2

