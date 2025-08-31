Baltijas balss logotype
Скверный анекдот: экс-директору московского Театра Сатиры грозят до 10 лет

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Деятельность управленца отмечалась высокими наградами.

Деятельность управленца отмечалась высокими наградами.

Господин Агаев прослужил в любимом театре более 35 лет.

Бывший директор столичного Театра сатиры Мамедали Агаев задержан по подозрению в мошенничестве и хищении бюджетных средств. Представители МВД рассказали, что, по предварительным данным, культурный деятель «совместно с неустановленными соучастниками организовал схему по хищению денежных средств, предназначенных для зачисления в бюджет Москвы. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял».

По этим договорам фигурант уголовного дела «якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению», после чего получал за эту работу «доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного представления».

В отношении Агаева возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК – «мошенничество в особо крупном размере или совершенное организованной группой». По ней грозит до десяти лет лишения свободы.

В Театр сатиры Агаев пришел в 1985 году. Он работал в должности главного администратора, затем – помощника директора, заместителя директора, директора-распорядителя, а в 1992-м возглавил театр. В 2021-м, после почти 30 лет работы руководителем учреждения, Агаев покинул театр по собственному желанию.

В июле этого года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главы еще одного столичного театра – МХАТ им. Горького Владимира Кехмана. Он также работал художественным руководителем Михайловского театра. В настоящее время Кехману предъявлено обвинение в растрате; его также подозревают в получении взятки.

#коррупция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    31-го августа

    А я было подумал,что вышла ошибка и на фото Кехман.Похоже ,что до этот Агеев тоже Кехман.Ну одно лицо 😀

    1
    2

Видео