Школьник в багажнике: ученика избили и увезли из Риги в лес под Ропажи

В суд передано дело против четверых молодых людей за похищение в Риге несовершеннолетнего с применением насилия. Свою вину они признали, – сообщили в прокуратуре.

Согласно материалам дела, 30 марта 2024 года обвиняемые схватили потерпевшего на спортивной площадке возле учебного заведения в Риге, а затем, против его воли, увезли в багажнике автомобиля.

При этом школьник получил удары кулаками в лицо и живот, после чего упал на землю. Но и после чего ему было нанесено еще несколько ударов ногами по телу. Затем ему натянули капюшон куртки на голову, закрыв лицо, и подняли на ноги.

Продолжая применять насилие, ему приказали следовать за ним к ближайшей машине. Затем молодого человека затолкнули в открытый багажник автомобиля, после чего закрыли его.

Сначала молодого человека отвезли в лес, затем по адресу в Ропажском крае, в Ропажском крае, чтобы обсудить некий предыдущий конфликт, указывает обвинение. Позже его отпустили возле торгового центра в Риге.

"В результате совершенных преступлений потерпевший был ограничен в способности адекватно воспринимать окружающую обстановку и самостоятельно передвигаться. Опасаясь за своё здоровье и жизнь, задержанный не оказал сопротивления", – сообщает представитель прокуратуры.

А. Городницкий