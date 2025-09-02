Baltijas balss logotype
Беженец из России написал заявление на экс-генпрокурора Латвийской Республики

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Беженец из России написал заявление на экс-генпрокурора Латвийской Республики

В отношении Юриса Стуканса, бывшего генерального прокурора Латвии, недавно выразившего намерение баллотироваться на второй срок, беженцем из России подано заявление об инициировании расследования.

Полномочия Генерального прокурора Юриса Стуканса истекли 11 июля, но 18 августа он объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Между тем, в июне политическим беженцем из России Игорем Сычевым было подано заявление об инициировании проверки в отношении Юриса Стуканса. По мнению заявителя, который публиковал даже открытые письма в адрес руководителей правоохранительных органов Латвии, расследование уголовного дела об угрозах убийством, регулярно получаемых заявителем от российских олигархов, а также даже в связи с информацией о заказе убийства заявителя в Латвии путём отравления, подстраивания несчастного случая или суицида, просто имитировалось на протяжении полутора лет. В итоге дело было прекращено на основании предположения, что заявитель угрожает себе сам.

С текстом заявления Игоря Сычева можно ознакомиться здесь. С его открытыми письмами можно ознакомиться здесь и здесь.

Предшествующие события (контекст): 22 апреля в отношении Генерального прокурора Председателем Верховного Суда уже была инициирована проверка по другому заявлению, а именно по заявлению сотрудницы органов прокуратуры. Однако Пленум Верховного суда, оценив результаты проверки, не нашел оснований для освобождения Генерального прокурора от должности. Однако, по мнению Игоря Сычева, это, возможно, повлияло на результаты первого конкурса на должность Генерального прокурора (полномочия Юриса Стуканса истекли 11 июля). Конкурс состоялся в июне и Юрис Стуканс не набрал необходимого числа голосов членов Совета судей (Tieslietu Padome), в связи с чем был назначен второй конкурс, который пройдёт в ближайшие недели и в котором Юрис Стуканс будет участвовать повторно.

Контактная информация Игоря Сычева sychev.massmedia@gmail.com

Оплаченная публикация.

#Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • ТТ
    Тим Тим
    2-го сентября

    Что-то мне подсказывает,что он такой же полит.эммигрант,как майор Слайдиньшь эксперт,скорее кого-то "большого"человека кинул в РФ и свалил в Латвию.

    9
    1

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 10
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 17
Могучее изделие подняло дух украинцев.
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 40
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 55
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 49
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
Наша Латвия
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов 44
