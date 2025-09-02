В числе правонарушений упоминаются лекция о фриганстве и желание уехать в Англию.

В Санкт-Петербурге был задержан и впоследствии арестован по уголовному делу — поэт Гликерий Улунов (настоящее имя Кирилл Яковлев). О задержании, не назвав имени, сообщило государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

Ряд СМИ впоследствии подтвердил, что речь идёт о 27-летнем Гликерии Улунове, публиковавшемся в онлайн-журнале "Флаги" и отмеченном несколькими поэтическими премиями.

Пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Куйбышевский районный суд вынес в отношении поэта постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении Яковлева возбуждено уголовное дело по статье об "организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству". Следствие утверждает, что задержанный "пропагандировал среди молодежи суицидальное поведение и сексуальные извращения", пишет РИА "Новости". Согласно сообщению пресс-службы судов, следствие полагает, что поэт опубликовал на сайте проекта "Флаги" "статью, содержащую совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к самоубийству и самопровреждающим действиям".

Прокремлевское РИА Новости опубликовало кадры обыска, где задержанный признает авторство стихотворения "Пять тыщ идей для деструктивного дейта". Источник агентства заявил, что проект "Флаги" якобы содержал призывы к употреблению алкоголя, наркотиков и нанесению вреда здоровью.

Также он, как утверждается, читал лекцию о фриганстве (идеология ограниченного участия в традиционной экономике и минимального потребления ресурсов) в Европейском университете и планировал уехать в Великобританию по гранту фонда The Hill Foundation, который РИА "Новости" называет "продолжателем дела" запрещённого в России фонда Михаила Ходорковского.