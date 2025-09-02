Baltijas balss logotype
В результате пожара в Баускском крае погибли два человека

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.09.2025
LETA
В результате пожара в Баускском крае погибли два человека
ФОТО: скриншот видео TV3

Сегодня утром в результате пожара в Баускском крае погибли два человека, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В 6 часов утра спасатели получили вызов в Баускский край, где горели второй этаж и крыша двухэтажного жилого дома площадью 200 квадратных метров, а также окна первого этажа и стена площадью пять квадратных метров.

До прибытия ГПСС из здания были эвакуированы три человека. Во время тушения спасатели обнаружили в здании двух погибших.

В 8.50 пожар был локализован, работы продолжаются.

За прошедшие сутки в ГПСС поступило 48 вызовов - 11 на пожаротушение, 24 на спасательные работы, а 13 вызовов были ложными.

#гпсс
Оставить комментарий

