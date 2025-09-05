Рынок, квартира и авто: полиция раскрыла крупный канал нелегальных сигарет в Даугавпилсе

В начале сентября сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями Управления криминальной полиции Латгальского регионального управления Государственной полиции, проверяя оперативную информацию о незаконном обороте подакцизных товаров, возбудили два уголовных процесса. В общей сложности в разных местах правоохранители изъяли 132 420 сигарет с акцизными марками Республики Беларусь и без них. В рамках возбужденных уголовных процессов продолжается расследование, сообщает полиция.

2 сентября 2025 года сотрудники Латгальского регионального управления полиции в ходе оперативных мероприятий, связанных с незаконным оборотом подакцизных товаров, задержали в Даугавпилсе мужчину 1990 года рождения. Полицейские провели санкционированные обыски в автомобиле «VW Passat» и по связанным с ним адресам. При осмотре салона автомобиля были обнаружены и изъяты 3000 сигарет марки «NZ Gold». В квартире и в гаражных помещениях сотрудники полиции нашли и изъяли ещё 54 100 сигарет марок «NZ Gold» и «Marlboro». Все изъятые сигареты были с акцизными марками Республики Беларусь и без них. По имеющейся у полиции информации, мужчина, возможно, реализовывал эти сигареты на территории города Даугавпилса. Возбужден уголовный процесс, ведется расследование.

А 1 сентября этого года, проверяя полученную оперативную информацию, сотрудники полиции провели осмотр территории одного из городских рынков в микрорайоне Даугавпилса и обнаружили крупную партию нелегальных сигарет. В общей сложности были найдены и изъяты 75 320 сигарет. В помещениях находились коробки с сигаретами 17 различных марок — в том числе «Winston Blue», «Marlboro Gold», «Queen Superslime», «Kent Club Apple Mint» и других — как с белорусскими акцизными марками, так и без них. Был начат уголовный процесс, в настоящее время активно продолжается расследование и установление причастных лиц.

Государственная полиция возбудила два уголовных процесса по третьей части 221-й статьи Уголовного закона — за незаконное изготовление, хранение, перемещение или сбыт алкогольных напитков, табачных изделий, заменителей табака, травяных курительных продуктов, электронных курительных устройств или жидкостей для их заправки, совершённые в крупном размере, либо за преступление, предусмотренное первой частью этой статьи, если оно было совершено организованной группой. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, либо кратковременного лишения свободы, либо надзора пробации, либо общественных работ, либо штрафа — с конфискацией имущества или без неё.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.