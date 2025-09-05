В латвийской глубинке украли антикварную люстру

В замок воры проникли через предварительно выбитое окно.

Кража была совершена в период с 4 января по 11 августа 2025 года, а сам факт кражи был установлен позже.

Согласно информации Управления национального культурного наследия Латвии, бронзовая люстра находилась в замке усадьбы Ногалес, являющемся охраняемым государством памятником культуры регионального значения, как предмет интерьера.

Кроме люстры воры украли также цветной металл из радиаторов отопления.