Задержан за убийство жены: семейный конфликт в Риге закончился трагедией

В Риге в Чиекуркалнсе задержан мужчина, который подозревается в убийстве своей жены. Женщину обнаружили в очень тяжелом состоянии, с ножевыми ранениями, в основном в лицо и голову.

На место происшествия были вызваны медики, но, к сожалению, спасти жизнь женщины не удалось.

Подробности сообщаются такие: 25 августа нынешнего года в Чиекуркалнсе полицию вызвали соседи, которые услышали подозрительный шум в квартире. На место происшествия прибыли сотрудники Рижской муниципальной полиции. На лестничной клетке они обнаружили раненую жительницу дома.

На месте происшествия находились еще два человека – супруг, руки и ноги которого были залиты кровью, а также сосед по дому. При этом дверь соседской квартиры также была покрыта следами крови... Полиция задержала обоих мужчин для выяснения обстоятельств.

В ходе расследования было установлено, что произошло. Преступление было совершено в квартире, где все трое выпивали. В ходе вечеринки начался конфликт - убийство было совершено супругом погибшей женщины. В результате разбирательства другой мужчина был освобожден.

Задержанный (1984 г. р.) ранее уже попадал под следствие за нанесение телесных повреждений сотруднику полиции, расследование по этому делу еще продолжается. Ранее он также был наказан за угрозы.

27 августа суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.