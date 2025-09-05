Baltijas balss logotype
Жестокое убийство в Даугавпилсе шокировало местных жителей

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Жестокое убийство в Даугавпилсе шокировало местных жителей
ФОТО: LETA

На прошлой неделе в Даугавпилсе было найдено тело мужчины с десятками ножевых ранений. Правоохранителям удалось оперативно установить и возможных злоумышленников, которые с особой жестокостью убили человека. В настоящее время оба находятся под стражей, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Погибшему мужчине было 31 год. Его тело было обнаружено утром 28 августа около половины седьмого в районе улицы Вишкю. Личность погибшего сначала не удалось установить, поскольку его тело было сильно изуродовано. На груди, спине и животе мужчины насчитали не менее 70 колото-резаных ран. О жертве или её убийцах в окрестностях улицы Вишкю никто ничего не слышал — так говорят опрошенные местные жители. Скорее всего, ни убитый, ни нападавшие там не проживали.

"Ничего не знаю. Прочитала в Facebook. Видела, что полиция была у нас, расспрашивала. Дети тоже ничего не видели. [...] Ужасно, конечно, ужасно, что такое произошло", — рассказывает женщина.

Другой мужчина добавляет: "Ужасно, ужасно. Говорят, было много ножевых ударов. Странно это. [Degpunktā: У вас тут спокойный район?] Спокойный, вообще без проблем. Никаких наркоманов. Всё нормально. Впервые за всё это время. Я сам в шоке, как такое произошло".

Ещё одна женщина отмечает: "Когда гуляла с собакой, видела только, что стояли две полицейские машины. Но чтобы такое… не думала, что в таком месте. У меня мурашки".

На вопрос, где именно нашли тело, местные указывают на небольшой луг с протоптанной тропинкой к магазину и автобусной остановке. Сейчас там лежат цветы и горят свечи. Полиция пока не раскрывает, было ли убийство совершено именно там, или тело было туда привезено.

Днём на улице Вишкю довольно активное движение, люди ходят туда-сюда, но ночью небольшой луг не освещён. Ближайшие частные дома находятся за деревьями, а перед ними — высокие заборы. Возможно, именно поэтому убийцы выбрали это место.

"Здесь люди ходят, вот туда, через мост. Там у нас Новый Форштадт. Дети в школу идут, к "Maiznieks" — туда на работу. Люди здесь проходят. Это не какое-то уединённое место. Нет, нет. Сейчас нам там делают реконструкцию парка. Тогда точно будет много людей. Я сама встречаю ребёнка из школы, он приезжает автобусом. Я тоже не ожидала ничего подобного. Ужасно", — говорит местная жительница.

Обоих подозреваемых полиция вычислила и задержала в тот же день. Одному из них 32 года, другому — всего 22. Суд избрал им меру пресечения — арест. Оба мужчины ранее уже попадали в поле зрения полиции. Один из них был осуждён за насильственное преступление.

"Ужасно. Там же нужно много силы. Да, да. Такая агрессия… я не знаю. Это наркотики. Это не пьяные люди. Пьяницы так не делают. Всё из-за наркотиков", — уверен один из даугавпилчан.

По факту преступления начат уголовный процесс по части 4 статьи 117 Уголовного закона — убийство, совершённое с особой жестокостью. Мотив преступления, а также причины, по которым в тело жертвы было нанесено столько ударов, выясняют следователи Государственной полиции.

#убийство
