Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бывшая жена олигарха Потанина готовится разорить его в суде Лондона 0 798

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Ну чем они были не пара.

Ну чем они были не пара.

Наталья хочет одной элитной недвижимости на 150 миллионов долларов.

Бывшая жена российского миллиардера Владимира Потанина получила право претендовать на половину «Норникеля» — решение вынес Апелляционный суд в Лондоне. Если бракоразводный процесс запустится, он может стать одним из самых дорогих в истории.

Владимир и Наталья Потанины развелись ещё в 2014 году. В 2019 году Наталья подала иск в Высокий суд Лондона, но там его отклонили — суд посчитал, что если разрешить бракоразводный процесс, то Великобритания станет страной «разводного туризма». Как сообщает Reuters, сегодня Апелляционный суд отменил это решение, указав, что Потанина «в значительной степени разорвала связи с Россией» и имеет право предъявить иск в Великобритании.

eeww22.jpg

Бывшая жена миллиардера хочет: 50% от доли Потанина в «Норникеле», 50% всех дивидендов, выплаченных Потанину с 2014 года, и элитную недвижимость в России ценой около $150 000 000. Владимир Потанин владеет 37% компании — стоимость этой доли, по данным Московской биржи, составляет почти $9 миллиардов.

По словам юристов Натальи, после развода в России она получила $41,5 миллионов — менее 1% общего состояния пары. Юристы Потанина называют другую сумму — около $84 миллионов — и настаивают, что у пары не было связей с Великобританией, поэтому бракоразводного процесса там быть не может.

Читайте нас также:
#олигархи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1225
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 924
Фото: sacsheriff / Х
12-летний мальчик в США угнал машину родителей и устроил гонки с полицией 484
При межобщинных беспорядках обе стороны прибегали к насилию. Иконка видео
Спустя 53 года английского ветерана судят в Ольстере за «Кровавое воскресенье» 338

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 31
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 27
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 32
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 21
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 58
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 63
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 31
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 27
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео