Бывшая жена российского миллиардера Владимира Потанина получила право претендовать на половину «Норникеля» — решение вынес Апелляционный суд в Лондоне. Если бракоразводный процесс запустится, он может стать одним из самых дорогих в истории.

Владимир и Наталья Потанины развелись ещё в 2014 году. В 2019 году Наталья подала иск в Высокий суд Лондона, но там его отклонили — суд посчитал, что если разрешить бракоразводный процесс, то Великобритания станет страной «разводного туризма». Как сообщает Reuters, сегодня Апелляционный суд отменил это решение, указав, что Потанина «в значительной степени разорвала связи с Россией» и имеет право предъявить иск в Великобритании.

Бывшая жена миллиардера хочет: 50% от доли Потанина в «Норникеле», 50% всех дивидендов, выплаченных Потанину с 2014 года, и элитную недвижимость в России ценой около $150 000 000. Владимир Потанин владеет 37% компании — стоимость этой доли, по данным Московской биржи, составляет почти $9 миллиардов.

По словам юристов Натальи, после развода в России она получила $41,5 миллионов — менее 1% общего состояния пары. Юристы Потанина называют другую сумму — около $84 миллионов — и настаивают, что у пары не было связей с Великобританией, поэтому бракоразводного процесса там быть не может.